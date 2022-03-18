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18 Mart 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:18 Mart 2022 Cuma 08:30:00

Fibromiyalji belirti göstermeden ilerleyebilir

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Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülen, vücutta yaygın ağrı ve kronik yorgunluğa sebep olan fibromiyalji, semptomlarının pek çok hastalık ile ortak olması nedeniyle 'görünmez hastalık' olarak nitelenir.

Kadınlarda erkeklere oranla iki kat daha fazla görülen, vücutta yaygın ağrı ve kronik yorgunluğa sebep olan fibromiyalji, semptomlarının pek çok hastalık ile ortak olması nedeniyle 'görünmez hastalık' olarak nitelenir. "Vücut ağrılarım hiç geçmiyor, ne kadar uyusam da uykumu alamadığımı hissediyorum, kendimi sürekli yorgun hissediyorum, hafızam çok kötü, hiçbir şeyi aklımda tutamıyorum" gibi cümleleri sıklıkla kullanmanın fibromiyalji işareti olabileceğini ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Zeynep İyigün, "Fibromiyalji, sinir sisteminin ağrı sinyallerini işleme biçimindeki bir sorundan kaynaklanır. Tüm vücuda yayılmış ağrı hissinin yanı sıra ağrı, sırt, boyun gibi bölgelerde yoğunlaşabilir ve bu his yanma, batma tarzında da kendini gösterebilir" diye konuştu.

Etiketler : Fibromiyalji Uzmanı Doç. Dr. Zeynep İyigün sinir sisteminin ağrı sinyalleri
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