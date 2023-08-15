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15 Ağustos 2023 Salı 14:29:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 14:29:00

Fethiye Şen: Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen sağlık turistlerinin sayısında artış var

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İş insanı Fethiye Şen'in kurucusu olduğu sağlık merkezi Sense of Esthetic, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen çok sayıda sağlık turistini İstanbul'da ağırlıyor.

İş insanı Fethiye Şen'in kurucusu olduğu sağlık merkezi Sense of Esthetic, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelen çok sayıda sağlık turistini İstanbul'da ağırlıyor. 2019 yılından bu yana faaliyette olan sağlık merkezi, yabancı hastalarına geniş tercüman departmanıyla hizmet sunuyor.

Bugüne dek hizmet verdikleri hastaların olumlu geri dönüşleri ve dijital platformlardaki yorumları sayesinde danışan yelpazelerinin genişlediğini dile getiren Fethiye Şen, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen sağlık turistlerinin sayısında son dönemde büyük artış olduğunu ifade etti. Şen, tedavi için Türkiye'yi tercih edenlere en iyi hizmeti sunabilmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Sense of Esthetic Yönetim Kurulu Başkanı Fethiye Şen; ''Sağlığınızı teslim ederken, bir eşya emanet gibi teslim etmeyin'' dedi.

Uzun yıllardır sağlık turizmi alanında hem Avrupa'da hem de Arap yarımadasından danışanlara hizmet veren Sense of Esthetic Yönetim Kurulu Başkanı Fethiye Şen uyarılarda bulundu; "Sağlığımız en değerli servetimizdir. Son zamanlarda internet üzerinden iki sayfa kuran birçok kişi sağlık turizmi adı altında iş yapmakta. Ne yazık ki olumsuz sonuçlarla da karşılaşmaktayız. Sağlığınızı teslim ederken eşya teslim eder gibi teslim etmeyin. Profesyonel olmayan ve deneyimsiz bir ortamda doğabilecek sonuçları düşünmek bile çok korkunç'' dedi.

Fethiye Şen; ''Farklı ülkelerden yüzlerce danışanımız ve hastamız var. Her yıl yüzlerce insanın hayatına dokunmanın ve aldığımız teşekkür dönüşleri gurur verici. Sağlığınızı lütfen işi bilen ve profesyonel kişilere teslim edin. Danışanlarımızın gerekli tüm tetkikleri ve alerji testlerini yapmadan işleme başlamıyoruz. Çünkü insan sağlığı her zaman önde geliyor. Empati ve güven vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir'' diyerek bilgilendirdi.

Sense of Esthetic; danışanlarının teşekkür dönüşleri, güvene dayalı sağlık turizminin önemini bir kere daha ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda birbirinden ünlü isimlerin tercihi olan Sense of Esthetic geçtiğimiz ay ünlü arama motorunda en çok aranan sağlık turizmi şirketi unvanına sahip.

Etiketler : sense of esthetic fethiye şen sağlık
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