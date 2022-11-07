Felçte erken müdahale hayat kurtarıyor

İnme rahatsızlığının toplumda en önemli ölüm nedenleri arasında başlarda, erişkinlerde sakatlık ve yeti kaybının ise en başta gelen nedeni olmaya devam ettiğini açıklayan Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Utku Cenikli, "İnme bir beyin damar hastalığıdır ve toplumda çok sık olarak görülür. Muğla'da her gün bir ya da iki kişi inme nedeniyle hastanemize gelmekte. İnme iki şekilde oluşur. Ya beyindeki damar tıkanıklığı, ya da beyindeki damarın yırtılmasına bağlı kanama. Bu da akut bir semptoma yol açar. Nörolojik bir fonksiyon kaybına yol açar. Aniden kişide konuşma bozukluğu olabilir, aniden yüzünde kayma, aniden kol ve bacaklarda güçsüzlük, ani dengesizlik, ani görme kaybı şeklinde olabilir. Bu ani gelişen fonksiyon kaybı acil bir durumdur. Çünkü bu bir inme belirtisidir. Bu konuda birçok broşür çalışması vardır. Bunlardan birisi 'Fast' dediğimiz bir skala, mesela yüzde ani bir kayma olursa ya da kollarında ani bir güçsüzlük, bacağında güçsüzlük olursa, akıcı konuşurken, aniden böyle peltek konuşmaya başlarsa bu acil bir durumdur ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi zaman geçirmeden aranmalıdır" dedi.