Fazla östrojen de mutsuzluğu tetikler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, fazla östrojen hormonu salgılanmasının kadınlarda birçok probleme yol açabileceğini belirtti.



Östrojenin kadın cinsiyet hormonu olduğunu ve başlıca yumurtalıklarda kolesterolden sentezlendiğini ifade eden Gürkan, bilgilendirmede bulundu. Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Naziye Gürkan, "Östrojenin fazla salgılanması halinde vücutta ortaya çıkan şikayetlerin en önemlilerinden biri regl düzensizlikleridir. Diğer klinik belirtiler ise ruhsal dalgalanmalar ve mutsuzluk hali, depresyon, huzursuzluk, vücutta şişkinlik ve ödem hissi, kilo verememe, migren atakları, göğüslerde şişlik ve hassasiyet ve hatta kist oluşumu olabilir" dedi.