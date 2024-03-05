Fazla kilolar kanser riskini artırıyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre aşırı kilonun ve obezitenin, sağlık açısından risk oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi olarak tanımlandığını belirten Diyetisyen Edanur Usta, "Obezite; tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve bazı kanser türlerinin yanı sıra akciğer, sindirim, böbrek, endokrin, kas-iskelet sistemi, nörolojik ve zihinsel sağlık sorunları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için de temel risk faktörlerinden biridir" dedi. Usta "2019'da bulaşıcı olmayan hastalıklardan (BOH) dolayı tahmini 5 milyon obeziteye bağlı ölüm meydana gelmiştir. Bu tüm BOH ölümlerinin yüzde 12'sine karşılık gelmektedir. Bu oran, obezitenin artık zamanımızın en büyük halk sağlığı sorunlarından birini temsil ettiği anlamına gelmektedir" diye konuştu.