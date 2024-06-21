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Sağlıklı bir yaşam için bunu yapın!
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21 Haziran 2024 Cuma 12:41:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 12:41:00

Faydaları, olası yan etkilerden çok daha fazla... Sağlıklı bir yaşam için bunu yapın!

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Çocukluk çağı aşıları, çocukları birçok ciddi hastalıktan koruyan önemli bir önlemdir. Bu aşılar, çocukların bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıkların yayılmasını önler ve toplumda toplu bağışıklık oluşturarak salgınların önüne geçer.

Çocukluk çağı aşıları uzun vadede geleceğin erişkinlerinin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine de katkıda bulunur" diyen Liv Hospital çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Dicle Çelik, her çocuğun en doğal hakkı olduğunu vurguladı. Başarılı aşılama programı ile yüzyıllar boyu yüzbinlerce ölümlere yol açmış pek çok hastalığın kontrol altına alındığını belirten Çelik, aşılar sayesinde toplumda toplu bağışıklık oluşarak salgınların önüne geçildiğini belirtti. Çelik şöyle devam etti: "Ayrıca, çocukluk çağı aşıları uzun vadede geleceğin erişkinlerinin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine de katkıda bulunur. Türkiye'deki aşılama programı, dünya standartlarında... Aşılar ücretsiz olarak sağlanır ve genellikle bebeklik döneminde, okul öncesi ve okul çağındaki çocukları hedefler. Ayrıca, özellikle risk altındaki gruplara veya salgın durumlarında ek aşılar yapılabilir. Bu program, sağlıklı bir toplum oluşturmak ve hastalıkların yayılmasını önlemek için kritik bir önlemdir.

TOPLUMU DA KORUR

1. Kişisel koruma: Aşılar, hastalıklara karşı bireysel koruma sağlar. Aşılanmak, kişinin o hastalığı geçirme riskini azaltır veya ortadan kaldırır.

2. Toplumsal koruma: Aşılar, toplumda hastalıkların yayılmasını önler. Bu, toplu bağışıklık oluşturarak hastalıkların bulaşmasını zorlaştırır ve toplumun genel sağlığını korur.

3. Ciddi hastalıkların önlenmesi: Aşılar, ciddi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. özellikle çocukluk çağındaki hastalıkların önlenmesi, uzun vadeli sağlık etkilerini azaltabilir.

4. Toplumun sağlık maliyetlerinin azaltılması: Aşılar, hastalıkların neden olduğu sağlık hizmetleri ve kayıpların azaltılmasına yardımcı olur. Bu, sağlık sistemine ve topluma ekonomik olarak faydalıdır.

5. Küresel sağlık: Aşılar, küresel olarak hastalıkların kontrol altına alınmasına ve yayılmasının önlenmesine katkıda bulunur, böylece küresel sağlık ve refahı artırır.

YAN ETKİLERE BAKMAYIN, GÜNÜ GÜNÜNE YAPTIRIN

Sağlık Bakanlığı aşılama programında çocukluk çağı aşılarının uygulamadan sonra genellikle hafif yan etkileri olabilir. Bunlar arasında aşı yerinde kızarıklık, şişlik, hafif ateş, halsizlik ve ağrı sayılabilir. Nadiren daha ciddi yan etkiler görülebilir, ancak bunlar oldukça enderdir. Aşıların faydaları, olası yan etkilerden çok daha fazladır...

Etiketler : çocukluk çağı aşıları çocuk sağlık
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