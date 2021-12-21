Fatma Dursun Saç Ekim Operasyonu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenlerden Bahsetti

Ayrıca yeme-içme konularında özenli olarak ilk iki hafta kafeinli, alkollü ve asitli içecekler tüketilmemeli, Özellikle, günde en az 2-3 litre olması şartıyla ilk 5 gün boyunca bol bol su içilmesi önerilmektedir . Yine 15 güne kadar çok fazla tatlı tüketmemeye dikkat edilmeli ve daha çok et ürünleriyle sebze içerikli besinler ile beslenmeye özen gösterilmelidir.

Mümkünse işlemden önce sigara tamamen bırakılmalı fakat değilse de ekimden sonraki süreçte en azından 1 aya kadar 3 ile 5 arası ile sınırlandırılmalıdır . Ayrıca en az 15 gün olmak üzere bir ay kadar alkol yasağına da uyulmalıdır .

İlaç kullanımı konusunda da operasyondan bir hafta kadar önce doktorunuza danışarak Aspirin tarzı kan sulandırıcılarına ara verilmeli saç tedavileri ile ilgili vitamin kullanılıyorsa da en az 1 ay kadar önce bırakılmalıdır

Diğer dikkat edilmesi gerekenlerin saç bölgesi aksesuarları gibi konular olduğunu belirten Fatma Dursun, bu hususlardan şu şekilde bahsediyor; "İlk 1 ay bere tarzında ekim alanına zarar verecek aksesuarlar takılmamalı , yine dar boyunlu kıyafetler giyip çıkartırken de aynı risk ile karşılaşabileceğinden , operasyon sonrası ilk 10 güne kadar gömlek tarzı kıyafetler tercih edilmelidir .

Bunlara ek olarak, hem ekim hem de donör bölgelerine iyileşmeyi ve sivilcelenmeyi tetiklememek adına 1,5-3 ay kadar tıraş makinesi yerine makas kullanılması daha doğru olucaktır . Her şeye rağmen Ekim ve donör alanlarında kaşıntı ile sivilcelenmeler olursa da paniklememekle birlikte ( bu durum işlem sonrası çok normal kabul edilir) tırnak geçirmeden parmak uçlarınızla yumuşak dokunuşlar yaparak rahatlama sağlanabilecektir . Arttığı taktirde ise kendiliğinden geçmesini beklemek yerine işlemi gerçekleştirdiğiniz kurum ile iletişime geçmeniz daha doğru olucaktır .

Önemli konulardan bir tanesi de yıkama talimatlarına harfiyen uyulmalı ve operasyon bitiminden on beş gün sonra ekim ile donör alanlarındaki kabukların tamamen temizlenmiş olması gerektiği asla unutulmamalıdır .

İşlem yaptırmış kişilerin yorucu eylemlerden de uzak durmaları gerektiğini vurgulayan Saç ekim kordinatörü Fatma Dursun; "Kafa bölgesinde travma yaratabilecek futbol, basketbol vb. benzer sporlara 30-45 gün boyunca ara verilmeli , İlk 10-15 günde cinsel aktivite önerilmemektedir . Yine Özellikle, ilk on beş gün sıcak ve soğuk ortamlarda durmamaya dikkat edilmeli, Bir aya kadar da deniz, havuz, güneşlenme, fitness, sauna ve hamam gibi aktivitelerde bulunulmaması ciddi önem arzetmektedir ."