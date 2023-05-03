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03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2023 Çarşamba 07:18:00

Fasulye ve börülce gözlerin dostu

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Göz sağlığının korunmasında ideal kilonun korunmasının ve beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, göz sağlığı için tüketilmesi gereken besin gruplarına dikkat çekiyor.

Göz sağlığının korunmasında ideal kilonun korunmasının ve beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, göz sağlığı için tüketilmesi gereken besin gruplarına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre lutein ve zeaksantin açısından zengin olan yapraklı yeşil sebzeler, iyi bir görüş sağlayan makulayı korumaya yardımcı oluyor. Bu besinler lahana ve ıspanakta bol miktarda bulunuyor. Mineral çinko ise retinanın sağlıklı kalmasına yardımcı oluyor ve gözleri ışığın zararlı etkilerinden koruyabiliyor. Fasulye, börülce, barbunya gibi baklagiller ile çinko ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Genellikle turuncu renkli sebze ve meyvelerde bulunan A vitamini göz sağlığı için çok önemli.

Etiketler : Fasulye börülce Göz sağlığı
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