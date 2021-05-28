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28 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2021 Cuma 08:00:00

EVDE GEÇİRİLEN ZAMANLA BİRLİKTE ALERJİLER ARTIYOR

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Yapılan çalışmalar sonucunda 2050 yılında her iki kişiden birinin alerjik yapıya sahip olacağını ifade eden Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, 20 yıl öncesinde yüzde 3 ila 5 oranında görülen alerji hastalıklarının günümüzde 2-3 kat artış göstererek yüzde 10-15 gibi bir orana çıktığına işaret etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2050 yılında her iki kişiden birinin alerjik yapıya sahip olacağını ifade eden Çocuk Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban, 20 yıl öncesinde yüzde 3 ila 5 oranında görülen alerji hastalıklarının günümüzde 2-3 kat artış göstererek yüzde 10-15 gibi bir orana çıktığına işaret etti. Ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla birlikte solunum yolu alerjilerinin tetiklendiğine dikkat çeken Sarıçoban şu ifadeleri kullandı: "2 yaş öncesi daha çok besin alerjileri görülürken solunum yolu alerjileri 2 yaşından sonra görülüyor. Hava yolu ile alerji yapabilen maddeler içinde ev tozu akarları, küf, hayvan cilt döküntüleri, salgı ve tüyleri, yabani ot, çimen ve ağaç polenleri sayılabilir. Uzun süre evde kalmak da ev içi alerjenleri, ev tozu akarları, küf mantarları ve hayvan tüylerine olan maruziyetin artmasına neden oluyor. Bu nedenle özellikle evde kalınan zamanlarda gerekli önlemleri almak önem taşıyor. Ayrıca ev temizliği ve bulaşık, çamaşır makinesinde kullanılan deterjanlar, ev içinde kullanılan parfümler-oda kokuları, sigara dumanı da solunum alerjilerin gözükmesinde katkı sağlıyor."

Etiketler : EVDE GEÇİRİLEN ZAMAN alerji Prof. Dr. Hülya Ercan Sarıçoban
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