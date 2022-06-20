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20 Haziran 2022 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:20 Haziran 2022 Pazartesi 09:30:00

Ev hanımlarının kabusu: Tenisçi dirseği hastalığı

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Genellikle orta yaş veya sporcu hastalığı olarak bilinen tenisçi dirseğine karşı uyarılar

Genellikle orta yaş veya sporcu hastalığı olarak bilinen tenisçi dirseğine karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Cem Coşkun Avcı, "Dirseğini ve el bileğini çok kullanan ev hanımları da tenisçi dirseği hastalığında risk grubu içindedir. Tenisçi dirseği hastalığının ağrı en önemli belirtilerindendir. Tenisçi dirseği hastalığının ağrı seviyesi örneklendirirsek; dolu bir bardağı kaldırmakta zorlanırlar, bazen kapı kolunu çevirirken ya da tornavida-pense gibi el aletleri kullanırken dirsekte şiddetli ağrı oluşabilir" dedi.

Tenisçi dirseğinin belirtilerinde ilk olarak, dirseğin dış kısmında oluşan ağrının el bileğine kadar yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Avcı, şöyle devam etti: "Tenisçi dirseği özellikle tenis, ağırlık sporları, fitness, voleybolcular ve hentbolcularda sık olarak görülür. Risk grubunda olan kişiler sadece sporcular değildir. Eliyle yoğun olarak çalışan teknisyenler, bilgisayar kullanıcıları ya da ağır aktiviteler yapan, ağır cisimler kaldırmak zorunda olan kişilerde görülebilir. Dirseğini ve el bileğini çok kullanan ev hanımları da risk grubu içindedir" diye konuştu.

Etiketler : Ev hanımlarının kabusu Tenisçi dirseği Prof. Dr. Avcı
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