Eti pişirirken ekstra yağ eklemeyin

Kurban Bayramı günlerindeki beslenmeye ilişkin uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Ceren Saray, "Yeni kesilen hayvan eti, bekletilmeden tüketildiğinde etin sertliği sindirimde güçlük oluşturmaktadır. Özellikle hazımsızlık, şişkinlik gibi mide rahatsızlıklarına sahip olan hastalar eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir" dedi. Eti pişirme yöntemlerinin de ızgara-haşlama-fırınlama olarak 3 türde tüketilmesini öneren Saray, "Ekstra yağ eklenen kızartma ya da kavurma gibi seçimlerden kaçınılmalıdır. Mangal tercih edilecek ise etin ateşe yakın olmasından kaynaklı vitaminlerin kaybını ve kömürleşen bölgelerin ise kanser riski taşıdığını unutmamak gerek" dedi.

