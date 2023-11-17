Estetikte sağlık sorunlarını gizlemeyin

Son yıllarda estetik işlemler sonucu meydana gelen ölüm haberlerinde artış olduğunu ifade eden İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, bu haberlerin estetik işlemler konusunda korku ve endişe ortaya çıkarabildiğini belirterek estetik operasyonlar öncesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

"ÜNLÜ KİŞİLERE BENZEME MERAKI DEĞİŞİM ARZUSUNU ARTIRDI"

Öncelikle sosyal medyada ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sonucu insanların haberlere anlık olarak ulaşabilmesinin estetikle ilgili endişeleri daha fazla gündeme getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Çil, "Dünyada estetik işlemlere olan ilgi çok artmıştır. Popüler ve ünlü kişilere benzeme merakı, insanlarda değişim arzusunu artırmaktadır. Arzu edilen vücut şekline kavuşabilmek için yapılan estetik işlemler artarak devam etmektedir. Estetik işlemler sonucu birçok vücut kısmında değişiklik yapılabildiğinin görülmesi, insanlardaki bu ilgiyi daha da artırmaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalar da estetik işlem sayılarında dünya çapında artış olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, estetik işlemlere bağlı ölüm haberleri de ne yazık ki işlem sayısına bağlı olarak artmaktadır" şeklinde konuştu.

"İŞLEMİ YAPAN KİŞİNİN EĞİTİM DURUMUNU SORGULAYIN"

Tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi estetik işlemlerin de komplikasyonlarının olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Çil, "Bu komplikasyonlardan en trajik olanı da şüphesiz ölümdür. Estetik işlemleri 'basit' diye nitelemek ve işlemin diğer cerrahi işlemler gibi hayati komplikasyonlara neden olmayacağını düşünmek doğru değildir. Hiçbir merkez ve hiçbir cerrah cerrahi işlem, komplikasyonu yok haline getiremez. Ama biz uygun olmayan bir merkezde ve eğitimli olmayan kişilere hayatımızı emanet edersek, olabilecek tüm sorunları baştan kabul ederiz. Sağlıkla ilgili hiçbir işlem hafife alınmamalıdır. Doğru merkezlere gidilmesi hayati önem taşır. Her cerrahi işlemde olduğu gibi estetik işlemlerde de güvenilir, altyapısı sağlam, sağlık bakanlığı tarafından kontrolleri yapılan merkezleri tercih etmeliyiz. İşlemi yapan kişilerin yeterli eğitimi alıp almadığını, ilgili kurumlardan diplomalarının bulunup bulunmadığını sorgulamamız da çok önemlidir" dedi.

"SAĞLIK SORUNLARI HEKİMDEN GİZLENMEMELİ"

En sık rastlanan üzücü durumlardan birinin de kişilerin kendi sağlık sorunlarını gizleyerek estetik ameliyat olmaya çalışmaları olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, "Bu durumun birçok nedeni olabilmektedir. Bazen kişi hekime sağlık sorununu söylerse, arzu ettiği burun veya vücut estetiğinin yapılmayacağını düşünebilir. Başka bir neden de mevcut hastalığının çok daha fazla tahlil ve inceleme gerektireceği, zaten kişiye yüksek gelen maddi maliyetin daha da artacağı korkusudur. Bu yüzden estetik işlem olmak isteyenlerin sağlık sorunlarını cerrahlardan gizlememeleri hayati önemdedir. Çünkü anestezi ve diğer gerekli tüm klinikler ile cerrahınız, sizin emniyetiniz için tüm tedbirleri almaya çalışmaktadır. Böylece daha güvenli, ameliyat sonrası daha konforlu bir iyileşme dönemi geçirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"KİŞİLERİN BEKLENTİLERİ ABARTILI OLMAMALI"

Estetik işlemlerde insanların belli bir vücut şekil ve görünümüne sahip olmak istediğini ancak istenilen vücut şeklinin her zaman sağlanamayabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Çil, "Bu durumun birçok sebebi olabilir. Yaşı ileri olan bir kişinin çok popüler genç bir kişinin vücut yapısına kavuşma imkânı bulunmamaktır. Dolayısıyla, kişilerin isteklerinin abartılı ve gerçeklikle tam uyumlu olmaması, en fazla memnuniyetsizliğe sebep olan durumdur. Ayrıca her insanın vücut yapısı aynı olmadığından, vücut yapıları birbirine benzemeyen insanları tek tip haline getirmeye çalışmak da hayal kırıklıklarına sebep olabilir. Bu yüzden cerrahın ve kişinin gerçeğe uygun, mantıklı değişiklikler ile estetik işlemi planlaması memnuniyeti artırabilir" dedi.

"ÇOK KİLOLU BİR KİŞİYE LİPOSUCTİON YAPILMASI KOMPLİKASYONLARI ARTIRABİLİR"

Günümüzde en sık yapılan estetik işlemlerin meme, liposuction, burun estetiği olduğunu belirten Prof. Dr. Çil, "Her ameliyatta olabilecek kanama, enfeksiyon gibi cerrahi komplikasyonlar bu işlemlerden sonra da görülebilir. Ancak bunlar ilaç tedavisi ve yakın takip ile tedavi edilebilen komplikasyonlardır. Asıl sorun, uygun olmayan ortamlarda ve eğitim almamış kişilerin ruhsatsız şekilde cerrahi işlem yapmalarıdır. Bu durumda çok güvenli gibi gözüken bir işlem bile hayati komplikasyonlara yol açabilir. Çok kilolu bir kişiye liposuction işlemi yapılması, çok genç bir insana yüz germe işlemi yapılması, ileri yaşta bir insana burun estetiği yapılması da komplikasyonları artırabilir. Kişinin yaş ve vücut durumuna göre uygun estetik işlemin seçilmesi, komplikasyon ihtimalini büyük miktarda azaltabilir" diye konuştu.

"ESTETİK OPERASYONLARDAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER"

Estetik işlemlerden önce kişinin anesteziye uygun olup olmadığı, kan tahlillerinin normal olup olmadığının da mutlaka değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Çil, "Öncelikle kişinin mevcut hastalıklarının yapılabilecek estetik işleme engel teşkil edip etmediği değerlendirilmelidir. Kişi sigara içiyorsa bırakmalıdır. Kan sulandırıcı gibi ameliyatlarda kanamayı artıran ilaçlarını, takip eden doktora danışıp uygun şekilde bırakmalıdır. Kişinin ameliyat sonrası dönemde de estetik işleme uygun kıyafetleri (korse, sutyen) uygun şekilde kullanması, yeterli şekilde uyuyup, istirahat etmesi yapılan estetik işlemin sonuçlarına olumlu katkıda bulunacaktır" diyerek sözlerini sonlandırdı.