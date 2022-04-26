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26 Nisan 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 08:00:00

Estetikte "Keloid" tehlikesine dikkat

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Bir kesi sonucunda oluşan yaranın iyileşme sürecinde görülen ve nedeni bilinmeyen bir hastalık olan Keloid, aşırı hücre üretimi sonucunda ortaya çıkan aşırı fibröz doku olarak adlandırılıyor.

Bir kesi sonucunda oluşan yaranın iyileşme sürecinde görülen ve nedeni bilinmeyen bir hastalık olan Keloid, aşırı hücre üretimi sonucunda ortaya çıkan aşırı fibröz doku olarak adlandırılıyor. Kaloid pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşum şeklinde ortaya çıkıyor. Bu deri rahatsızlığı vücutta en sık göğüs, omuz, sırt, çene, kulaklar ve alt bacaklarda görülürken, KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "kötü yara iyileşmesi; yaranın kuru kalması, enfeksiyon kapması ve cerrahi olarak yara dudaklarının tam olarak kapanmaması riski arttıran diğer etkenler olarak karşımıza çıkarken, vücudun özellikle üst kısımlarında ense ve kulakta daha sık karşılaşmaktayız" dedi. Genellikle vücuttaki herhangi bir kesiden sonra oluşan ve herhangi bir ağrı oluşturmayan Keloid hastalığının tedavisinde kesin bir yöntem olmadığını ancak, çeşitli tedaviler uygulandığını belirten Dilek, iyileşmenin ise çok sınırlı olduğunu aktardı.

Etiketler : Keloid KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek Keloid hastalığı
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