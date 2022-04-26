Estetikte "Keloid" tehlikesine dikkat

Bir kesi sonucunda oluşan yaranın iyileşme sürecinde görülen ve nedeni bilinmeyen bir hastalık olan Keloid, aşırı hücre üretimi sonucunda ortaya çıkan aşırı fibröz doku olarak adlandırılıyor. Kaloid pembe, kırmızı veya ten rengi, düzensiz yumru görünümünde, sert, elastik kıvamlı bir oluşum şeklinde ortaya çıkıyor. Bu deri rahatsızlığı vücutta en sık göğüs, omuz, sırt, çene, kulaklar ve alt bacaklarda görülürken, KBB Uzmanı Op. Dr. Deniz Dilek, "kötü yara iyileşmesi; yaranın kuru kalması, enfeksiyon kapması ve cerrahi olarak yara dudaklarının tam olarak kapanmaması riski arttıran diğer etkenler olarak karşımıza çıkarken, vücudun özellikle üst kısımlarında ense ve kulakta daha sık karşılaşmaktayız" dedi. Genellikle vücuttaki herhangi bir kesiden sonra oluşan ve herhangi bir ağrı oluşturmayan Keloid hastalığının tedavisinde kesin bir yöntem olmadığını ancak, çeşitli tedaviler uygulandığını belirten Dilek, iyileşmenin ise çok sınırlı olduğunu aktardı.

