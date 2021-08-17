Estetikle idrar kaçırmadan kurtulmak mümkün

Ameliyatsız genital estetik ve sıkılaştırma uygulamalarıyla ilgili bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mert Yeşiladalı, "Genital bölgeyi destekleyen bağ dokularının gücü yaş ilerledikçe azalıyor ve bu bölgede gevşeme meydana geliyor. Dolayısıyla hem vajinada gevşeklik oluyor hem de idrar kaçırma gibi daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde bu rahatsızlıkları görüyoruz" diyerek genital tedavilerin önemine vurgu yaptı. Vajinal sarkma ve genişlemenin kadınlar açısından önemli bir sorun olduğunu kaydeden Dr. Yeşiladalı, bu durumun da idrar kaçırmaya neden olduğunu ve tedavi edilmediği sürece kadının yaşam kalitesini önemli derecede düşürebileceğinin altını çizdi. Bu konuda özellikle son yıllarda kullanımı artan ameliyatsız genital bölge sıkılaştırılması uygulamalarının birçok kadın için çözüm olabildiğini anlattı.

