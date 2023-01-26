Estetik yok yaş 43

Uzun bir süredir setlerden uzak kalan oyuncu Zeynep Beşerler'in estetik yaptırdığı iddia edildi. İşadamı Emir İçgören'le mutlu evliliğinden Kerem adında bir oğlu olan Beşerler, sosyal medya hesabından estetik iddialarına cevap verdi. Oyuncu yayınladığı fotoğrafa, "Şunu şuraya bıraktım; yolda-sokakta görürseniz 'kimdi bu?' diye düşünmeyin. Bu arada yaş 43 onu da unutmayalım" notunu düştü.