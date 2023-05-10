Estetik geri dönüşü olmayan bir operasyon

Türkiye'nin sadece saç ekimi ve estetikte değil organ naklinde de dünya genelinde söz sahibi olduğunu söyleyen Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) ve TEMED düzenleme Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, "Türkiye European Medical Tourism" toplantısında açıklamalar yaptı. Türkiye'nin sağlık alt yapısının, sadece estetik, saç ve diş hekimliğinden ibaret olmadığını anlatan Dr. Mehmet Kanpolat, "Sağlık turizmi geliri yıllık 10 milyar doların üzerine çıktı. Dünyada sağlık alt yapısı güçlü olan ilk üç ülkeden birisiyiz. Biz sadece saçı, dişi ve estetiği hak etmiyoruz. Organ hâkli, onkoloji tedavileri gibi belli başlı tedavileri biz ülkemizde yapıyoruz" dedi. Merdiven altı olarak tabir edilen kliniklere de denetim yapılması gerektiğini dile getiren Kanpolat, estetik operasyonlarda geri dönüşün mümkün olmadığını hatırlatarak doktor ve hastane seçiminin dikkatli yapılması gerektiğini belirtti.

