VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, cinsel istismardan suçlu bulundu
Enflasyon ne zaman tek haneye düşer? Bakan Nebati açıkladı
Mısır'dan dikkat çeken Suriye çıkışı!
‘Hatıran Yeter' diyecekler
Seninle her şeye varım
Hindistan'da tutkusunu anlattı
10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:22:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:22:00

Estetik geri dönüşü olmayan bir operasyon

ABONE OL

Türkiye'nin sadece saç ekimi ve estetikte değil organ naklinde de dünya genelinde söz sahibi olduğunu söyleyen Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) ve TEMED düzenleme Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, "Türkiye European Medical Tourism" toplantısında açıklamalar yaptı.

Türkiye'nin sadece saç ekimi ve estetikte değil organ naklinde de dünya genelinde söz sahibi olduğunu söyleyen Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği (UASTED) ve TEMED düzenleme Başkanı Dr. Mehmet Kanpolat, "Türkiye European Medical Tourism" toplantısında açıklamalar yaptı. Türkiye'nin sağlık alt yapısının, sadece estetik, saç ve diş hekimliğinden ibaret olmadığını anlatan Dr. Mehmet Kanpolat, "Sağlık turizmi geliri yıllık 10 milyar doların üzerine çıktı. Dünyada sağlık alt yapısı güçlü olan ilk üç ülkeden birisiyiz. Biz sadece saçı, dişi ve estetiği hak etmiyoruz. Organ hâkli, onkoloji tedavileri gibi belli başlı tedavileri biz ülkemizde yapıyoruz" dedi. Merdiven altı olarak tabir edilen kliniklere de denetim yapılması gerektiğini dile getiren Kanpolat, estetik operasyonlarda geri dönüşün mümkün olmadığını hatırlatarak doktor ve hastane seçiminin dikkatli yapılması gerektiğini belirtti.

Etiketler : Estetik Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitim Derneği Dr. Mehmet Kanpolat European Medical Tourism
Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı

Deniz Akkaya hakareti affetmedi, dava açtı
Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz

Pelin Karahan: Şebeke'yi çekiyoruz
Eurovision'a yeşil ışık

Eurovision'a yeşil ışık
Ödülünü Gencebay verdi

Ödülünü Gencebay verdi
"Türk dizileriyle gurur duydum"

"Türk dizileriyle gurur duydum"
Çocukluk aşkı klibinde

Çocukluk aşkı klibinde
Aile keyfi

Aile keyfi
Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi

Şeyma Subaşı düğününde iki gelinlik giydi
Nazara karşı mavi önlem

Nazara karşı mavi önlem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX