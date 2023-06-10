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10 Haziran 2023 Cumartesi 07:15:00 - Güncelleme:10 Haziran 2023 Cumartesi 07:15:00

Estetik amaçlı saç ekimi özgüveni artırıyor

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Sosyal medyanın hayatımızı daha fazla etkilemesiyle dış görünüş ve estetik daha önemli hale geldi.

Sosyal medyanın hayatımızı daha fazla etkilemesiyle dış görünüş ve estetik daha önemli hale geldi. İnsanlar ideal görüntüye daha hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşmak istiyor. Bu doğrultuda saç ekimi de estetik kaygılar için yapılıyor. Saç ekimi sayesinde doğal saçlara sahip olan bireylerin özgüvenleri yükseliyor ve kendisiyle barışan, aynaya bakmaktan yeniden mutluluk duymaya başlayan bireylerin sosyal yaşamlarında iyileşme gözlemleniyor. Dr. Mehmet Erdoğan, "Saç dökülmesinin kişinin sağlığına direk etkisi yok fakat çoğu kişinin özgüvenini zedeleyerek psikolojik rahatsızlık verir. Dolayısıyla saç ekimi estetik kaygılar için yapılır. Saç ekimi yaptırdıktan sonra çeşitli aktivitelere zaman ayırmaya başlayarak hayattan daha fazla zevk aldığını bildiren çok sayıda hastamız bulunuyor. Bu noktada saç ekimi, kişinin özgüvenini önemli ölçüde artırıyor" dedi.

Etiketler : saç ekimi özgüveni artırıyor Dr. Mehmet Erdoğan
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