Eşiyle diyet yapanlar 2 kat fazla kilo veriyor
Pandemide giderek artan hareketsizlik Türkiye'nin neredeyse dörtte birine 5,3 kilo aldırırken, öncelikler listesinde ilk sıraya yerleşen sağlıklı yaşam, kilo verme sürecini de tetikledi.
Pandemide giderek artan hareketsizlik Türkiye'nin neredeyse dörtte birine 5,3 kilo aldırırken, öncelikler listesinde ilk sıraya yerleşen sağlıklı yaşam, kilo verme sürecini de tetikledi. Yapılan bilimsel araştırmalar, eşlerle birlikte uygulanan diyet programlarının kilo kaybını 2 kat artırdığını gösteriyor. Eş desteği kilo vermek için gerekli motivasyonu sağlarken; stres, düzensiz uyku, hareketsizlik ve düzensiz beslenmenin yarattığı bağımlılıkla mücadeleyi hızlandırıyor. Diyetisyen Tuğba Şaşmaz, "Kilo verme süreci adeta bağımlılıkla mücadeleye dönüşüyor. Kişilerin tek başlarına bu alışkanlıklardan uzaklaşmaları pek kolay olmuyor. Bilimsel araştırmalar eşlerin de sürece dahil edilmesinin kilo vermeyi 2 kat artırdığını gösteriyor. Aynı evin içinde yaşayanlardan yalnızca birinin tek başına yaşam tarzını değiştirmesi çok kolay olmuyor. Ancak eş desteği bu konuda gerekli motivasyonu sağlarken hareketsiz yaşam ve düzensiz beslenme alışkanlığının terk edilmesini de hızlandırıyor" dedi.
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