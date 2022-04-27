Erken tanı ve doğru müdahale ile otizm yenilebilir

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı Dr. Emre Ürer, erken tanı ve doğru müdahale ile kısa sürede otizmi yenmenin mümkün olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Emre Ürer, "Otizm bir nörogelişimsel bozukluk. Beynin sinir hücrelerinin gelişimi ile alakalı. Doğuştan itibaren olan gelişim sürecindeki duraksama ya da gecikmeyle ilgili oluşan bir bozukluktur. Otizm aslında bir sosyal iletişim bozukluğu ile birlikte çocuğun toplumsal katılımının kısıtlandığı herhangi bir durumu kastediyoruz. Son yıllarda yapılan çalışmalar otizm sıklığının giderek arttığını gösteriyor. Şu an ülkemiz de dahil olmak üzere dünya üzerinde bulunan her 50 çocuktan 1'inde otizm olduğunu biliniyor. Otizmli bir bireyin tedavisinde psikiyatri uzmanı süpervisor konumunda diyebiliriz. Özel eğitim programı 'uygulamalı davranış analizi' temelli programlar. Bu programlar aile tarafından evde de devam ettirilebilir. Çoğunlukla öğrenme teorisine dayanır. Çocukta bir AVM'ye gittiğinde kulak kapatma hassasiyeti varsa, beslenme bozuklukları, yutkunma problemleri varsa da çeşitli eğitimler bu özel eğitimin temelini oluşturacaktır. Gerçekten ebeveynlerin durumun farkında olması tanı sürecini kolaylaştırır. Çünkü erken tanı ve doğru müdahale ile kısa sürede otizmi yenmek mümkündür" dedi.

