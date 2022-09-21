Erken tanı, şaşılık tedavisinde başarıyı artırıyor

Uzmanlar, şaşılıkta erken tanının tedavide başarı oranını artırdığını bildirdi.

Prof. Dr. Aysel Pelit, halk arasında göz kayması olarak da bilinen şaşılıkta herhangi bir bakış yönünde iki gözün görme eksenlerinin birbirlerine paralel olmadığını belirterek, "Bir göz karşıya bakarken; diğer göz içe, dışa, yukarı ya da aşağı kayar. Erkek ve kız çocuklarında eşit oranlarda, toplum genelinde yüzde 2-4 sıklıkta rastlanmaktadır. Şaşılığı olan hastaların yaklaşık yarısında görme tembelliği de (görmede azalma) vardır" dedi. Şaşılıkta erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Pelit, "Göz hareketlerini, gözün dışına yapışan 6 adet kas sağlamaktadır. Bu kaslar gözleri uyum içinde hareket ettirerek devamlı birlikte odaklanmayı sağlarlar. Bu kasların bir veya birkaçının görevini iyi yapamaması durumunda şaşılık meydana gelmektedir" diye konuştu.