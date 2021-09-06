Erken menopozda doğurganlığı korumak mümkün

Kadınların 40 yaşından önce adetinin sonlanmasına erken menopoz deniliyor. Bu dönemde yumurta sayısının ve kalitesinin azalması bu tanıyı alan kadınların gebe kalma şansını da önemli ölçüde azaltıyor. Ancak gelişen tıp dünyası, erken menopoz riski taşıyan kadınlara yumurta dondurma yöntemi sayesinde anne olma şansını sunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, özellikle ailelerinde erken menopozu olan kadınlara mutlaka over rezerv testlerine (AMH, FSH...) baktırmalarını ve bu değer 1'in altında ise hemen yumurta dondurma, 1'in üzerinde ise yıllık AMH kontrollerini yaptırmalarını önerdi. Karaman, "Yumurtalıktan toplanan yumurtalar ileride kullanılmak üzere dondurularak saklanır ve istendiği zaman çözülerek kullanılabilir. Bu şekilde kişiye daha sonra tüp bebek yöntemi ile gebelik şansı verilir" dedi.



ÇÖZÜLEN YUMURTALARIN CANLILIK ORANI YÜZDE 85

Prof. Dr. Yücel Karaman, işlemi şu şekilde anlattı: "Yumurta dondurma işlemi öncesi cilt altına uygulanan günlük iğne tedavisi ile büyümeye aday çok sayıda follikül (yani içerisinde yumurta bulunduran küçük kesecikler büyütülmeye çalışılır. Başlangıçta 5-9 mm olan bu folliküllerin 17-18 mm olana kadar büyümesi 3-4 günde bir yapılan ultrasonografik muayene ve kan tahlilleri ile takip edilir. Yumurta takibi olarak bilinen bu süreç ortalama 10-12 gün sürer. Folliküller yeterli büyüklüğe geldiğinde yumurtaların olgunlaşması için gereken yeni cilt altı iğneleri yapılır. Bu iğnelerden yaklaşık 36 saat sonra genel anestezi altında yumurta toplama işlemi uygulanır. Toplanan yumurtaların çevresindeki hücrelerin ayıklanmasını takiben izlenen olgun yumurtalar uygun yöntemle dondurularak saklanır. Toplanan yumurtaların yaklaşık yüzde 70-80'i olgun yumurta olarak izlenir ve dondurulur. Vitrifikasyon yöntemi ile tecrübeli ellerde yapılan dondurma işlemi sonrasında çözülen yumurtaların canlılık oranları yüzde 80-85'tir."