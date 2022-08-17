VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi
Letonya, Türk savunma sanayisi ile iş birliğine büyük ilgi duyuyor
YPG/PKK işgalindeki petrol zengini Haseke'de halk yakıt bulamıyor
Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler törenlerle anıldı
Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Paris'te 'BM Güvenlik Konseyi Reformu' paneli düzenledi
Sur Yapı Antalya'da 9 bin kişi yaşıyor
İsrail güçleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Soylu, Munzur'da İHA'ların çektiği hayvancılık faaliyeti görüntülerini paylaştı
Yüzünde sebil patladı
CHP'lilerin kuruttuğu ağaç yeniden yeşerdi
Çakal enerjisi
“Hayatının en güzel günü?” sorusuna bakın ne yanıt verdi
Sahnede 74'üncü yaş sürprizi
"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"
"Edis'i çok beğeniyorum"
Kaçakçılık operasyonları... 20 zanlı gözaltına alındı
17 Ağustos 2022 Çarşamba günlük burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor?
Erken doğum ölümlerine ‘yapay' çözüm
İspanya'da yangın bölgesinden geçen trendeki 20 kişi yaralandı
Yurtdışı seyahatlerinde sağlığınızdan olmayın
Tahıl taşıyan 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Bakan Soylu'dan Gaziantep'te camilerden yapılan anonsa ilişkin açıklama
17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 10:00:00

Erken doğum ölümlerine ‘yapay' çözüm

ABONE OL

Bebeğin anne karnında değil de yapay rahimde büyütülmesi için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yakın gelecekte ‘erken doğum' riski ortadan kalkacak, bebek ölümleri azalacak.

İnsan bedeni dışında bebek oluşumu dile getirilince akla ilk gelen görüntülerden biri Matrix filmindeki fetüs tarlaları oluyor. O meşhur sahne gibi olmasa bile yapay rahimle, anne karnında meydana gelen gebelik artık anne rahminden bağımsız gerçekleşebilecek düzeylere geldi. Yasal prosedürlerde değişiklik söz konusu olursa yakın gelecekte gebelik süreci anne rahminde bağımsız olabilecek gibi görünüyor. Bu gerçekleşirse gebelikten kaynaklanan hastalıklar ve anne ölümleri tarihe karışacak. Günümüzde tüp bebek için hazırlanan embriyolar 3. gün, 5. gün derken 2 haftaya kadar laboratuvar şartlarında gelişebiliyor. Laboratuvarda 2 haftadan büyük embriyo oluşturmak yasak.

DENEMELER BAŞARILI SONUÇLANDI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Helvacıoğlu, bir insanın, anne karnı dışında doğurtulması konusunda merak edilenlerle ilgili tıptaki son bilgileri şu sözlerle anlattı: "İlk yapay rahim denemesi Philadelphia Çocuk Hastanesi araştırmacıları tarafından başarıyla gerçekleştirilmişti. Yeni bir başarılı deneme ise Western Australia Üniversitesi ve Japonya'daki Tohoku Üniversite Hastanesi tarafından yapıldı. Bir kuzu, rahimdeki gelişiminin tamamlamasına bir hafta kala alınarak Biobag'e (biyolojik çantaya) konuldu. Kuzunun, rahim dışında yapay bir ortamda sağlıklı olarak büyümesi, pompasız bir dolaşım sistemi ve sentetik rahim sıvısının (amniyotik sıvı) geliştirilmesi sayesinde başarıldı. Deneylerde kuzu kullanılmasının temel nedeni ise, gelişim evrelerinin insanla benzeşmesinden kaynaklanıyor."

KAYIPLAR AZALMIŞ OLACAK

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Helvacıoğlu "Erken doğum yani 37 haftadan önceki doğumlar, dünya çapında yeni doğanlar arasında en büyük ölüm nedenidir. Ülkemizde de erken doğum oranı yüzde 12'ler civarında. Geliştirilmeye başlanan yeni yöntemle, bu bebekler yapay rahme alınarak evrelerini tamamladıktan sonra doğmaları sağlanabilecek" diye konuştu.

DOĞUMUN BÜTÜN AŞAMALARINDA UYGULANABİLİR Mİ?

Doç. Dr. Çağlar Helvacıoğlu "Bu yöntem, organların oluşmasından sonra yani 22-24 üncü haftalar arasında uygulanabiliyor. Bebek, tüm gelişimini yapay rahimde tamamlayamıyor. Hücreden insana dönüşümü esnasında, anne ile arasında çok karmaşık bir işlemler zinciri olduğundan, şu anda gelinen aşamayla bu gerçekleştirilemiyor. Hayvanlar üzerindeki çalışmalar da iki yıl içinde tamamlanacak ve gerekli izinler alındıktan sonra, insanlar üzerinde denenmeye başlanacak" dedi.

RAHMİ OLMAYAN DA ANNE OLABİLECEK

Bu yeni teknolojinin etik olarak en çok tartışma yaratan yanı ise, erkeklerin artık çocuk sahibi olmak için kadınlara ihtiyaç duymayacakları ile ilgili. Kariyer odaklı kadınların da profesyonel hayat devam ederken doğum sürecini yaşamamak için bu yola başvurabilecekleri, teoriler arasında. Tıbbi veya sosyal nedenlerle kısır olan kadınlar, ortaya çıkan bu üreme teknolojisinin yardımıyla hamile kalabilirler. Ayrıca transseksüel, rahmi olmayan veya kanser, bazı hastalıklar, travma veya diğer tıbbi sorunlar nedeniyle rahmini kaybetmiş kadınların hamile kalmasını da mümkün kılabilir. Benzer şekilde, eşcinsel erkeklerin ve bekar erkeklerin vekil olmadan ebeveyn olmalarını mümkün kılabilir.

Etiketler : erken doğum bebek ölümleri anne
Aile keyfi

Aile keyfi
4. yıl kutlaması

4. yıl kutlaması
Yeni ikili

Yeni ikili
Küskün Merve

Küskün Merve
Gösterisine kurye getirdi

Gösterisine kurye getirdi
Muhteşem bir düğün oldu

Muhteşem bir düğün oldu
Nispet gecesi

Nispet gecesi
Kaykaydan düştü kolunu kırdı

Kaykaydan düştü kolunu kırdı
Afra beni kıskanmaz!

Afra beni kıskanmaz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes