Erkekleri yakalayan hastalık: cüzdan sendromu

Piriformis kasının, kalçanın derininde yerleşen ve uyluk kemiğine yapışan bant şeklinde bir kas olduğunu söyleyen Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Siyatik sinir çoğunlukla bu kasın altından geçer ve uyluk arkasından aşağı doğru uzanır. Priformis kasına olan travmalar, ödem ve spazm, siyatik sinirin sıkışmasına neden olur. Erkeklerde daha sık görülen bu sendroma arka cepte cüzdan taşıma alışkanlığı neden oluyor. Bu durum arka cep siyatiği olarak da bilinir. Hastalarda belirtiler genellikle uzun süre otururken, ayakta dururken veya yatarken meydana gelir. Kalın bir cüzdan arka cepteyken oturulursa, leğen kemiğinin, sırt ve bel omurlarının duruşu değişir. Cüzdan sendromu, özellikle klinik benzerlik nedeniyle bel fıtığı ile karışabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

