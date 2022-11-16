Erkeklerde kemik erimesi daha fazla öldürüyor

Uzmanlar "kemik erimesi" olarak da bilinen osteoporozun erkeklerde nadir görülmesine rağmen kadınlara göre 2-3 kat daha fazla ölüm riski taşıdığını söyledi. Halk arasında "kemik erimesi" olarak bilinen ve "kadın hastalığı" olarak algılanan osteoporoz, genellikle belli bir yaşın üzerinde gözlenen bir hastalık olarak öne çıkıyor. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Teoman Aydın, yapılan bilimsel araştırmalarda erkeklerin yaklaşık üçte birinin yaşam boyunca osteoporoza bağlı kırık riski taşıdıklarının ortaya çıktığını belirtti. Osteoporoza bağlı tüm kırıkların üçte birinin 50 yaşın üzerindeki erkeklerde görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Teoman Aydın, osteoporoza bağlı kırık ve kırıkla ilişkili ölüm riskinin, yine 50 yaş üstü erkeklerde, kadınlara oranla 2-3 kat daha fazla gözlemlendiğini ifade etti. Prof. Dr. Teoman Aydın, osteoporoz tedavisi için ise "Osteoporoz ve buna bağlı kemiklerde kırık gelişme riskinden korunma ve tedavi için diyette yeterli kalsiyum alımı, özellikle 55-60 yaş sonrasında D vitamini desteği, ömür boyu düzenli egzersiz, varsa testosteron hormonu eksikliğinin tanısı ve etkin tedavisi, alkol ve sigara tüketiminin önlenmesi son derece önemlidir" açıklamalarında bulundu.