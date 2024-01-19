Erkeklerde estetik merakı artıyor

Gökhan Özen ve Rafet El Roman gibi ünlü isimlerin estetiklerinin tartışıldığı bu günlerde estetik uzmanları da açıklama yaptı. Son dönemde kadınlar kadar erkeklerin de estetik uygulamalara merak sardığını anlatan Plastik Cerrah Dr. Ozan Özcan şunları dile getirdi: "Erkeklerde yüz estetiğinde doğal, dengeli, yuvarlak hatlar yerine daha keskin kare şeklinde hatlar hedeflenir. Kişinin ihtiyacına göre göz çevresi, alın bölgesi, kaş arası için botoks uygulaması yapabilir. Kaşları çok kaldırmadan kavissiz bir görünüm hedeflenir. Tamamen donuk bir ifade yerine özellikle kaş ortası alın bölgesi biraz hareketli kalacak şekilde uygulama tercih edilir. Orta yüz sarkmalarına müdahale ederden yanakları çok dolgunlaştırmadan yanak yanlarına doğru uygulama yaparak lifting hedeflenip keskin hatlar oluşturmak gerekir." Plastik Cerrah Dr. Ozan Özcan "Çene jawline hattında daha keskin kare şeklinde bir hat oluşturulmalıdır. Tabi cilt kalitesini arttırmak için mezoterapi uygulamaları ve dolgusuz lifting sağlayan yüzün asıcı ligamentlerine hyalurinik asid içerikli uygulamalar yapılabilir" diye de ekledi.