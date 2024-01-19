VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yarıyıl tatili bugün başlıyor
Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı
BUDO'nun 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bakan Yerlikaya: “Çember-11” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3209 firari yakalandı
Erkeklerde estetik merakı artıyor
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
19 Ocak 2024 Cuma 08:23:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 08:23:00

Erkeklerde estetik merakı artıyor

ABONE OL

Ünlü isimlerin estetiklerinin tartışıldığı bu günlerde estetik uzmanları da açıklama yaptı.

Gökhan Özen ve Rafet El Roman gibi ünlü isimlerin estetiklerinin tartışıldığı bu günlerde estetik uzmanları da açıklama yaptı. Son dönemde kadınlar kadar erkeklerin de estetik uygulamalara merak sardığını anlatan Plastik Cerrah Dr. Ozan Özcan şunları dile getirdi: "Erkeklerde yüz estetiğinde doğal, dengeli, yuvarlak hatlar yerine daha keskin kare şeklinde hatlar hedeflenir. Kişinin ihtiyacına göre göz çevresi, alın bölgesi, kaş arası için botoks uygulaması yapabilir. Kaşları çok kaldırmadan kavissiz bir görünüm hedeflenir. Tamamen donuk bir ifade yerine özellikle kaş ortası alın bölgesi biraz hareketli kalacak şekilde uygulama tercih edilir. Orta yüz sarkmalarına müdahale ederden yanakları çok dolgunlaştırmadan yanak yanlarına doğru uygulama yaparak lifting hedeflenip keskin hatlar oluşturmak gerekir." Plastik Cerrah Dr. Ozan Özcan "Çene jawline hattında daha keskin kare şeklinde bir hat oluşturulmalıdır. Tabi cilt kalitesini arttırmak için mezoterapi uygulamaları ve dolgusuz lifting sağlayan yüzün asıcı ligamentlerine hyalurinik asid içerikli uygulamalar yapılabilir" diye de ekledi.

Etiketler : gökhan özen rafet el roman estetik botoks
'Babam' şarkısını kendine yazdı

'Babam' şarkısını kendine yazdı
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Estetik güzeli çıktı

Estetik güzeli çıktı
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX