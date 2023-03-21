Erkeklerde de meme kanseri görülebilir

Ergenlik dönemi sonrası ve daha ileriki yaşlarda meydana gelen meme büyümesinin geçmeyip devam etmesi durumunda tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, "Jinekomasti olarak adlandırılan bu durum erkekte iyi huylu meme büyümesini ifade etmektedir. Hormonal nedenlerden, kullanılan ilaçlara kadar birçok neden erkeklerde meme büyüklüğüne yol açabilir" dedi. Jinekomasti cerrahisi tedavisinin nasıl yapıldığını anlatan Prof. Dr. Çil, şu bilgileri paylaştı: "Öncelikle yapılacak olan meme ultrasonografisi, gerekli durumlarda meme tomografi ve MR tahlili ile meme dokusunun yapısı ortaya konmalıdır. Memede kitle olup olmadığı muayene edilmeli, erkeklerde de meme kanseri görülebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Meme yapısı ortaya konulduktan sonra yapılan cerrahide, meme dokusu yumuşak kıvamda ise ultrason dalgalarının kullanıldığı vaser liposuction veya lazer ışınlarının kullanıldığı lazer liposuction işlemleri ile meme küçültme işlemi gerçekleştirilebilir."

