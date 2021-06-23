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23 Haziran 2021 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 08:30:00

Erkekler kendini daha sağlıklı hissediyor

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Tüm yaş grupları arasında erkeklerin kadınlara oranla kendini daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı.

Tüm yaş grupları arasında erkeklerin kadınlara oranla kendini daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. Ajans Press'in, Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden elde ettiği bilgilere göre, sağlık algısı istatistikleri belli oldu. Tüm yaş grupları incelendiğinde, erkeklerin kadınlara oranla kendini daha sağlıklı hissettiği ortaya çıktı. Yaş kırımlarına göre incelendiğinde ise en sağlıklı hissedilen yaş grubu erkeklerde yüzde 88,3 kadınlarda ise yüzde 86,3 ile 18-44 yaş arası oldu. İkinci sırada ise yüzde 67,3 ile erkekler, yüzde 64,5 ile de 45-64 yaş arasının olduğu kaydedildi. En son sırada ise 65 yaş üstü yer alırken, erkeklerin yüzde 43,1'i kendini daha sağlıklı hissederken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak saptandı. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, hem kadın hem de erkek nüfusta, yaşlandıkça sağlıklı olma algısının azaldığı görüldü.

Etiketler : kadınlar erkekler sağlıklı hissetme
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