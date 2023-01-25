Erkekler burun estetiğinde kadınları geçti

Haber: Yasemin İlan

Saç ektirme, kepçe kulak, göz kapağı düşüklüğü, jinekomasti gibi erkekler tarafından sık tercih edilen estetik operasyonların ilk sırasını burun estetiği (rinoplasti) aldı. Özellikle son yıllarda kadınlardan daha çok erkekler bu ameliyatı olmak için başvuruda bulunuyor.

Estetik akımında kadınları geride bırakan erkekler en çok burun yaptırıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu'ya 'Erkekler daha çok hangi burun tipini tercih ediyor? Burun estetiği sonrası ideal erkek burnu nasıl olmalıdır?' diye sorduk. Burun estetiği ameliyatlarına her geçen yıl ilginin giderek arttığını belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, son zamanlarda erkeklerin de bu ameliyata yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Harputluoğlu; "Önceki yıllarda bireylerin estetik ameliyatlara bakış açısı çok daha farklıydı, daha önyargılı bir yaklaşım sergileniyordu ve yakın çevrenin tepkisinden endişe duyuluyordu. Günümüzde ise tam tersi bir durum yaşanıyor. Rahat nefes alamama, burun ucu düşüklüğü, burun eti büyümesi gibi kişinin yaşam kalitesini önemli oranda düşüren bu rahatsızlıkların tedavisiyle birlikte daha iyi bir görünüme kavuşma isteğinin de oldukça normal bir talep olduğu kabul edilmeye başlandı. Topluma bu algının yerleşmesi ve sosyal medyanın da etkisiyle burun estetiğine erkeklerden çok yoğun bir ilginin olduğunu görüyoruz." açıklamalarında bulundu.

TRENDE DEĞİL YÜZ TİPİNE BAKIN

"Kadınlar ve erkekler farklı yüz ve iskelet anatomisine sahiptir, bu da yüz hatlarını yalnızca kendilerine özgü kılar. Bireyin genetik yapısı tarafından belirlenen iskelet anatomisi cinsiyete göre değişir. Erkeklerin genellikle daha belirgin olan, daha büyük burunları vardır. Kadınlar daha küçük, daha narin ve hatta daha kısa burunlara sahip olma eğilimindedir. Ek olarak, bir erkeğin burnundaki cilt genellikle bir kadınınkinden daha kalın ve yağlıdır. Bu da ameliyatın sonuçlarını önemli oranda etkiler." şeklinde bilgilendirme yapan Op. Dr. Uğur Harputluoğlu, erkekler için daha ideal olan burun görüntüsü ve ameliyatta dikkat edilmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı;

- Hastanın beklentilerini göz önünde bulundurmakla birlikte ameliyat öncesi planlama yaparken hastanın yüz şekli, burun genişliği, deri yapısı, yaşı gibi faktörler detaylı olarak ele alınmalı ve planlanan sonuç, hastaya kapsamlı bir şekilde anlatılmalıdır.

- Burun estetiği, sadece burnun görüntüsünü etkilemez, genel yüz görünümünü de önemli oranda değiştirir. Bu sebeple burun; alın, elmacık kemikleri, çene gibi yüzün diğer ögeleriyle de uyumlu olmalıdır. Dönemin trendlerine göre değil, yüz tipine uygun olacak şekilde estetik görüntüye karar verilmelidir.

- Burnun üst dudak ile yaptığı açı kadınlarda ortalama 110 derece olmalıyken, erkeklerde ortalama 90-95 derece olmalıdır.

- Kadınlarda kavisli, yumuşak geçişli ve küçük bir burun yüze daha feminen bir hava verir, erkeklerde ise burun hatları ve geçişler daha keskin olmalı, burun çok fazla küçültülmemeli, burun sırtı düz olup maskülen ifade korunmalıdır.

- Kadınlar genellikle burunlarını görünüşte daha narin tutmayı tercih ederken, burun ucunun yukarı açı olacak şekilde daha belirgin olmasını talep ederler. Erkekler ise genellikle rinoplasti ameliyatı ile daha fazla denge oluştururken bile burnunun öne çıkan bir özellik olarak kalmasını isterler. Çoğu erkek rafine, feminen bir burun istemez, maskülen bir burun ister.

- Çok ince ve sivri burun ucu erkekler tarafından tercih edilmemektedir.

- Daha maskülen bir görünüm için burun sırtı profilden düz görünmelidir.

AMELİYATA UYGUN MUSUN?

- 18 yaşınızı doldurduysanız

- Burnunuzda belirgin bir deformasyon varsa

- Ameliyattan beklentilerinizi gerçekçi tutuyorsanız

- Estetik talep ile birlikte burnunuzun içerisinde nefes almanızı zorlaştıran sorunlarınız var ise

- Ameliyata ani karar vermeyip, yıllardır istiyorsanız ve değişime kendinizi hazırladıysanız burun estetiği ameliyatı olmaya uygun bir adaysınızdır.