Erkekler 3 kat fazla horluyor

Uyku apnesinin, uykuda solunumun durması hastalığı olarak tanımlandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görüldüğünü söyledi. Uyku apnesi sendromu, uyku sırasında nefes almada güçlük, solunum durması daha sonra solunum çabasıyla tekrar normale dönme, uykuya dalma ve uykudan uyanmaların gece boyunca tekrarlarıyla giden bir hastalık olduğunu belirten Dr. Fulya Gürkan, "Basit horlamadan farklıdır. Haftada en az 5 gün ve diğer odalardan hatta diğer dairelerden de duyulabilecek kadar şiddetlidir. Horlama aniden kesilir, nefes alma durur sonra tekrar başlar. Hastalar genellikle solunumlarının durduğunun farkında olmazlar. Fakat yanındaki kişiler gürültülü ve düzensiz horlamanın aralıklarla kesildiğini, ağız ve burunda solunumun durduğunu ve bu sırada göğüs ve karında hareketin devam ettiğini fark edebilirler. Bu hastalarda gece uzun süre uyumalarına rağmen, gündüz aşırı uyku hali ve sabah yorgunluğu vardır" diye konuştu. Uyku apne sendromu düşünülen hasta bir ya da iki gece uyku laboratuvarında yatırılıp uyku testi yapıldığını ifade eden Gürkan, uyku testinde gece boyunca beyin aktiviteleri ve vücutla ilgili farklı fonksiyonlar ve bunların arasındaki ilişki değerlendirilerek teşhisin konularak tedaviye başlanıldığını sözlerine ekledi.

