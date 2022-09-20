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20 Eylül 2022 Salı 07:30:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 07:30:00

Erkekler 3 kat fazla horluyor

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Uyku apnesinin, uykuda solunumun durması hastalığı olarak tanımlandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görüldüğünü söyledi.

Uyku apnesinin, uykuda solunumun durması hastalığı olarak tanımlandığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fulya Gürkan, erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görüldüğünü söyledi. Uyku apnesi sendromu, uyku sırasında nefes almada güçlük, solunum durması daha sonra solunum çabasıyla tekrar normale dönme, uykuya dalma ve uykudan uyanmaların gece boyunca tekrarlarıyla giden bir hastalık olduğunu belirten Gürkan, "Basit horlamadan farklıdır. Haftada en az 5 gün ve diğer odalardan hatta diğer dairelerden de duyulabilecek kadar şiddetlidir. Horlama aniden kesilir, nefes alma durur sonra tekrar başlar. Hastalar genellikle solunumlarının durduğunun farkında olmazlar. Fakat yanındaki kişiler gürültülü ve düzensiz horlamanın aralıklarla kesildiğini, ağız ve burunda solunumun durduğunu ve bu sırada göğüs ve karında hareketin devam ettiğini fark edebilirler. Bu hastalarda gece uzun süre uyumalarına rağmen, gündüz aşırı uyku hali ve sabah yorgunluğu vardır. Otobüste, toplantılarda, hatta araba kullanırken uykuya dalma olur. Bunun sebebi de sık tekrarlayan solunum durmaları ve uykuda sık bölünmeler sebebiyle asıl dinlenmeyi sağlayan derin uykuya ulaşamamalarıdır. Beynin oksijenlenmesinin bozulması ve solunum için harcanan çabanın vücutta aşırı yorgunluk oluşturmaktadır. Uyku apne sendromu, erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla görülmektedir. En sık 40-65 yaşları arasında ve şişman kişilerde, boyun ve göbek çevresi geniş kişilerde daha fazla görülmektedir" dedi.

Etiketler : Erkekler 3 kat fazla horluyor Uyku apnesi Dr. Fulya Gürkan
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