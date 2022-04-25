Epilepsi zekayı etkilemez

Kronik bir hastalık olan epilepsinin, en bilinen şekliyle nöbetler halinde kendini belli ettiğini kaydeden Kahya, "Hastalar bu nedenle kimi zaman toplum tarafından zihinsel engelli veya şiddete yatkın sanılıyor. Hatta nöbet sırasında gerçekleşen kontrolü dışındaki hareketlerin kasten yapıldığı düşünülüyor. Bu gibi önyargılar nedeniyle hastaların bazen sosyal ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar" diye konuştu.