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25 Nisan 2022 Pazartesi 07:50:00 - Güncelleme:25 Nisan 2022 Pazartesi 07:50:00

Epilepsi zekayı etkilemez

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Uzmanlar , halk arasında "sara hastalığı" olarak da bilinen epilepsinin beynin bir bölgesindeki hücrelerin geçici olarak anormal elektrik sinyali yollamasıyla ortaya çıktığını hastalığın tüm dünyada cinsiyet ayrımı olmaksızın eşit şekilde görüldüğünü ifade etti.

Kronik bir hastalık olan epilepsinin, en bilinen şekliyle nöbetler halinde kendini belli ettiğini kaydeden Kahya, "Hastalar bu nedenle kimi zaman toplum tarafından zihinsel engelli veya şiddete yatkın sanılıyor. Hatta nöbet sırasında gerçekleşen kontrolü dışındaki hareketlerin kasten yapıldığı düşünülüyor. Bu gibi önyargılar nedeniyle hastaların bazen sosyal ve psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorlar" diye konuştu.

Etiketler : epilepsi zeka kronik hastalık
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