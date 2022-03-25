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25 Mart 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 08:30:00

Epilepsi tedavi edilebilen bir hastalık

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Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 26 Mart Dünya Epilepsi Günü kapsamında online bir basın toplantısı düzenlendi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, 26 Mart Dünya Epilepsi Günü kapsamında online bir basın toplantısı düzenlendi. Prof. Dr. Sibel Velioğlu epilepsi hastalığı hakkında doğru bilinen yanlışları sıraladı. Toplumların epilepsiye bakış açılarının yıllar içinde değişmediğini söyleyen Prof. Velioğlu, bu hastalığın toplumlarda bulaşıcı ya da bir akıl hastalığı olarak görüldüğünü, ancak epilepsinin bulaşıcı bir hastalık ya da bir akıl hastalığı olmadığının altını çizdi. Epilepsili bireylerin herkes gibi sosyal hayata katılabileceğini hatırlatan Prof. Velioğlu, epilepsinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu, hastaların 5'te 4'ünün nöbetlerinin ilaçlarla kontrol altına alınabildiğini belirtti. Prof. Sibel Velioğlu, epilepsi ile ilgili ön yargıların yanı sıra nöbet geçirmekte olan bir hastaya yönelik de toplumda birçok doğru bilinen yanlış olduğunun ve bunların düzeltilmesi gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Epilepsi tedavi Prof. Velioğlu Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
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