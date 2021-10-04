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04 Ekim 2021 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 08:00:00

Epilepsi nöbeti, beynin yapısını bozabilir

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Bir yıl boyunca ilaç kullanımına rağmen hala nöbetlerin olmasının "dirençli epilepsi" olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, epilepsi hastalarının yüzde 70'inin ilaç ile tedaviye olumlu cevap verdiğini söyledi.

Bir yıl boyunca ilaç kullanımına rağmen hala nöbetlerin olmasının "dirençli epilepsi" olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, epilepsi hastalarının yüzde 70'inin ilaç ile tedaviye olumlu cevap verdiğini söyledi. Epilepside erken müdahalenin önemini vurgulayan Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Erken tedavi edilmediği zaman sürekli ve tekrarlı nöbet geçiren bireyin beyninde sık elektrik kaçakları olur ve beynin yapısı da zamanla bozulabilir" uyarısında bulundu. Ameliyatın ilaç kullanımının yerine bir alternatif olmadığını belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "İlaç kullanımı nöbet sıklığını kontrol altına almak içindir. İlaç seçerken hastanın yaşına, cinsiyetine, hastanın doğurganlık çağında olup olmadığına, çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine, hangi nöbet tipini yaşadığına bakılır ve bu kriterlere göre ilaç tedavisi seçilir" diye konuştu.

Etiketler : Epilepsi nöbeti dirençli epilepsi Prof. Dr. Sultan Tarlacı
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