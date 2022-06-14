VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Epilepsi nöbeti anında çocuğu yan yatırın
Yedikleriniz beyninizi zehirleyebilir
71 il için kuvvetli yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli 9 bilişim personeli alacak
"Karadeniz gazı çok daha uyguna gelecek"
New York borsası resesyon korkularıyla sert düşüşle kapandı
BM: Arakanlı mülteciler Myanmar'da silahlı gruplara katılmaya zorlanıyor
Kiracısı tarafından silahla vurulan ev sahibi öldü
Yunanistan gerilimi tırmandırıyor!
Google mühendisinden yapay zeka sohbet robotunun duyguları olduğu iddiası
Bakan Koca: Ankara'daki sel nedeniyle 8 kişi hastaneye nakledildi
Gönüllüydü şimdi madalya peşinde
Bakan Dönmez: Gazı karaya taşıyacak borular döşenmeye başlandı
Bakan Nebati duyurdu: 650 Gelir Uzman Yardımcısı alınacak
ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir
Bakanlıktan 'Adliyede yaz Kur-an kursu' açıklaması
Barajda cansız bedenleri el ele tutuşmuş halde bulunan 2 arkadaş yan yana toprağa verildi
Meteorolojiden 6 ile turuncu, 37 ile sarı uyarı
Karadeniz gazında tarihi gün! Başkan Erdoğan, açıklama yaptı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir asker şehit oldu
Ankara'da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
'Türkiye'nin endişelerine çözüm bulmak için diyoloğumuz sürüyor'
Macron, Fransa ve Avrupa'nın 'savaş ekonomisi' vaziyetine girdiğini söyledi
Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
14 Haziran 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:14 Haziran 2022 Salı 08:00:00

Epilepsi nöbeti anında çocuğu yan yatırın

ABONE OL

Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insan epilepsi hastası. Çocuklarda en sık görülen nöbet, ateşli havaledir.

Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insan epilepsi hastası. Çocuklarda en sık görülen nöbet, ateşli havaledir. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam, "Beyin nöronlarından (hücrelerinden) kaynaklanan anormal deşarjlar sonucunda meydana gelen istemsiz hareketler, kasılmalar, duyusal ve bilinç değişiklikleri yapan bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık yüzde 1'ini etkileyen kronik bir hastalıktır. Epilepsi, yaklaşık yüzde 50 genetik kökenlidir. Epilepsi teşhisi için EEG çekilmesi önemlidir, ayrıca epilepsi nedenini araştırmak için de MRG çekilmesi yararlı olabilir" diye konuştu.

Aileleri uyaran Uzm. Dr. Afshin Dezhakam, "Nöbet anında çocuğu yan yatırın. Ateşli çocuğa duş aldırmayın. Alkol veya soğan koklatmayın. Okul ve spora devam etmesine özen gösterin. Havuz ve denizde yalnız bırakmayın. Uykusunu tam almasını sağlayın. Çocuk nöbet geçirdikten sonra, nöroloji tarafından muayene edilmeli ve uzman görüşü alınmalıdır. Epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 70'i, bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100'ü ilaçlar ile tamamen iyileşmektedir" dedi.

Etiketler : Dr. Afshin Dezhakam Nöbet Ateşli çocuğa duş aldırmayın. epilepsi
Tayfur şarkısına Erdem yorumu

Tayfur şarkısına Erdem yorumu
Yıldızlı beğeni

Yıldızlı beğeni
Arizona'da aşk tazelediler

Arizona'da aşk tazelediler
Kadın-erkek klişesini yıktık

Kadın-erkek klişesini yıktık
‘Kaçış'a hazır

‘Kaçış'a hazır
Evini tasarlıyor

Evini tasarlıyor
Ustaların yeri dolmaz

Ustaların yeri dolmaz
Harbiye hatırası

Harbiye hatırası
Usta isimlere Yasemin eşlik edecek

Usta isimlere Yasemin eşlik edecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX