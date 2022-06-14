Epilepsi nöbeti anında çocuğu yan yatırın

Dünya genelinde yaklaşık 65 milyon insan epilepsi hastası. Çocuklarda en sık görülen nöbet, ateşli havaledir. Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Afshin Dezhakam, "Beyin nöronlarından (hücrelerinden) kaynaklanan anormal deşarjlar sonucunda meydana gelen istemsiz hareketler, kasılmalar, duyusal ve bilinç değişiklikleri yapan bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık yüzde 1'ini etkileyen kronik bir hastalıktır. Epilepsi, yaklaşık yüzde 50 genetik kökenlidir. Epilepsi teşhisi için EEG çekilmesi önemlidir, ayrıca epilepsi nedenini araştırmak için de MRG çekilmesi yararlı olabilir" diye konuştu.



Aileleri uyaran Uzm. Dr. Afshin Dezhakam, "Nöbet anında çocuğu yan yatırın. Ateşli çocuğa duş aldırmayın. Alkol veya soğan koklatmayın. Okul ve spora devam etmesine özen gösterin. Havuz ve denizde yalnız bırakmayın. Uykusunu tam almasını sağlayın. Çocuk nöbet geçirdikten sonra, nöroloji tarafından muayene edilmeli ve uzman görüşü alınmalıdır. Epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 70'i, bazı epilepsi türlerinin ise yüzde 100'ü ilaçlar ile tamamen iyileşmektedir" dedi.