Enkaz kaldırılırken toz uyarısı

Prof. Dr. Tevfik Özlü, bölgede devam eden enkaz kaldırma, taşıma işleri sırasında oluşacak tozların sağlık yönünde ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. Enkaz kaldırma sırasında çevreye çok yoğun bir toz saçıldığına dikkat çeken Özlü, özellikle kronik hastalığı olanların tozlu ortamdan uzak durması gerektiğini ifade etti.

Özlü, "Deprem bölgesinde enkaz kaldırma, taşıma, boşaltma işlemlerine başlandı iş makineleri ile enkaza giriliyor. Bu işlemler sırasında çevreye çok yoğun bir toz saçılıyor. Bu tozu solumanın sağlık açısından çok ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtmemiz lazım. Öncelikle kronik hastalığı olanlar KOAH, Astım, akciğer sertleşmesi gibi yada bağışıklığı baskılayan durumlar şeker hastalığı da dahil olmak üzere bu gibi kronik hastalığı olanlarda enkazdan saçılan tozlarda bulabilecek olan Aspergillus ve benzeri mantar sporların solunması akciğerde çok ciddi tedavisi zor bazen kalıcı hastalıklara neden olabilir. O nedenle o işle alakadar olmayan kişilerin bu çevrede bulunmamaları lazım. Yani olayı izlemek, seyretmek için çevreye toplanmamaları lazım. Olduğunca o tozlu ortamdan uzaklara gitmelerini tavsiye ederim. Sağlıklı kişiler için de bu geçerli" dedi.