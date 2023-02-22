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22 Şubat 2023 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 08:30:00

Enfeksiyonlara karşı hijyen tedbiri önerisi

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Uzmanlar, depremlerden etkilenen bölgelerde yaşanabilecek enfeksiyon hastalıkları konusunda uyarıda bulunurken, alınabilecek önlemleri anlattı.

Uzmanlar, depremlerden etkilenen bölgelerde yaşanabilecek enfeksiyon hastalıkları konusunda uyarıda bulunurken, alınabilecek önlemleri anlattı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke, son 25 yıldır dünyada meydana gelen depremler incelendiğinde, enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklıklarında artış olduğunu ve bunun salgın düzeyine ulaştığını belirtti. Büke, depremler sonrası solunum yolları enfeksiyonları, ishal ile seyreden gastrointestinal sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile kemirici hayvanlar ve haşereler aracılığı ile bulaşan enfeksiyon hastalıklarının gelişebileceğini vurgulayarak, "Kullanılabilir ve içilebilir temiz ve güvenli suların kısıtlılığı, ellerin hijyeninin gerektiği kadar yapılamaması, yaşam alanlarının yeterince temizlenememesi, olanaklar nedeniyle tuvaletlerin ve sonrasındaki temizliğin yetersizliği, zorunlu olarak dar alanlarda daha kalabalık yaşama düzenine geçiş, alt yapının etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkan kemirici ile bunların üzerlerinde taşıdıkları haşaratlar ve bunlarla mücadelede yetersizlik, enfeksiyon hastalıklarının sık görülmesi ve salgın düzeyine ulaşması ihtimali ile karşı karşıya bırakabilecektir" dedi.

Etiketler : Enfeksiyonlar Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Büke depremler

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