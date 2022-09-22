VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünya bu birlikteliği konuşacak!
Gözler faiz kararında!
İlk uçak KKTC'ye inecek
"Neydi/Ne Oldu"
Türk zırhlısından İngiltere'de gövde gösterisi
Yangını kontrol altına alındı
"Türkiye doğal gaz buldu" paniği
Dünyanın konuştuğu kareler!
Gençlere teknoloji ürünleri indirimi! Başkan Erdoğan duyuracak
Banka promosyonunda yeni gelişme!
Putin Resti Çekti!
Türk ekonomisinin gücünü gözler önüne serdi
‘Nasır' tuttu
Repertuvar yemeği
Harem'de sanatsal gece
Sessiz çift
Ekibe tatil hediyesi
‘Çöp Adam' hazırlığı
18 günde kriz çıktı
İstanbul'da yağışlar başladı
Enfeksiyonlara karşı bağışıklık güçlü tutulmalı
Gebelik öncesi taş kontrolü şart
Beslenme çantasında paketleme tehlikesi!
Kitap okumak ruh sağlığını iyileştirir
22 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00

Enfeksiyonlara karşı bağışıklık güçlü tutulmalı

ABONE OL

Okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlara karşı ailelerin endişeleri de artarken; okul gibi kalabalık ortamlarda daha sık görülen enfeksiyonlara karşı uyarıda bulunan uzmanlar, bağışıklığın güçlü tutulması konusunda uyarıyor.

Okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlara karşı ailelerin endişeleri de artarken; okul gibi kalabalık ortamlarda daha sık görülen enfeksiyonlara karşı uyarıda bulunan uzmanlar, bağışıklığın güçlü tutulması konusunda uyarıyor. Dr. Ender Saraç, "Okul çağı çocuklarında birçok farklı enfeksiyon ile karşılaşılmaktadır. Bunların başında ise üst solunum yolu enfeksiyonları gelmektedir. Bu enfeksiyonlar; virüs veya bakteri kaynaklı olabilir. Bundan dolayı çocukların bağışıklık sistemleri güçlü olmalıdır. Antioksidan gıdalardan zengin, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, az miktarda paketli gıda tüketimi, temizlik ve hijyene dikkat edilmesi güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlardandır. Özellikle düzenli uyku ve besin değeri açısından zengin bir kahvaltı çocukların okuldaki başarısını ve derslere olan konsantrasyonunu önemli derecede arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Enfeksiyonlara karşı Dr. Ender Saraç okul bağışıklık
Vize şirketinde sunuculuk yaptım

Vize şirketinde sunuculuk yaptım
Özge ile çalışmak keyifli

Özge ile çalışmak keyifli
Dünya müzik listelerinde

Dünya müzik listelerinde
Ayrılıklar da sevdaya dahil

Ayrılıklar da sevdaya dahil
İstemesen de duyuyorsun

İstemesen de duyuyorsun
‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı

‘Kırmızı Oda' Yunanistan'a uyarlandı
30'larımda anne olmak istedim

30'larımda anne olmak istedim
Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi
Adana'da Candan rüzgarı

Adana'da Candan rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes