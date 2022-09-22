Enfeksiyonlara karşı bağışıklık güçlü tutulmalı

Okulların açılması ile birlikte enfeksiyonlara karşı ailelerin endişeleri de artarken; okul gibi kalabalık ortamlarda daha sık görülen enfeksiyonlara karşı uyarıda bulunan uzmanlar, bağışıklığın güçlü tutulması konusunda uyarıyor. Dr. Ender Saraç, "Okul çağı çocuklarında birçok farklı enfeksiyon ile karşılaşılmaktadır. Bunların başında ise üst solunum yolu enfeksiyonları gelmektedir. Bu enfeksiyonlar; virüs veya bakteri kaynaklı olabilir. Bundan dolayı çocukların bağışıklık sistemleri güçlü olmalıdır. Antioksidan gıdalardan zengin, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, kaliteli uyku, az miktarda paketli gıda tüketimi, temizlik ve hijyene dikkat edilmesi güçlü bir bağışıklık sistemi için olmazsa olmazlardandır. Özellikle düzenli uyku ve besin değeri açısından zengin bir kahvaltı çocukların okuldaki başarısını ve derslere olan konsantrasyonunu önemli derecede arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.