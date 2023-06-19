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Enfeksiyonlar deniz ve havuz keyfinizi kaçırmasın
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19 Haziran 2023 Pazartesi 08:15:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 08:15:00

Enfeksiyonlar deniz ve havuz keyfinizi kaçırmasın

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Sıcakların artması ile birlikte tatile ve havuza olan ilgi arttı.

Temizliği iyi yapılmayan ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen tatil mekanlarının ve havuzların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, önlemlerinin sıkı tutulması gerektiğini vurguladı. Havuzlarda hijyen için en çok ve sıklıkla kullanılan dezenfektanın klor olduğunu belirten Doç. Dr. Nafiz Koçak, "Havuz suyunda 1-2 ppm aralığında serbest klor bulunması ve su deviniminin yeterli olması gerekir. Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz deviniminin yeterli olmayışı ve/veya dezenfeksiyon için klorun gereğinden fazla kullanılmasıdır. Kadınlarda idrar yolunun kısa olması enfeksiyon etkenlerinin hızlı bir şekilde mesaneye ulaşmaları sebebiyle 'sistit' adı verilen idrar yolu enfeksiyonları görülmektedir" dedi.

Etiketler : enfeksiyon deniz havuz
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