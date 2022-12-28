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28 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00

Enfeksiyonlar arttı maske takmalıyız

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Havaların soğumasıyla üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanırken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı, "Yaklaşık 2 yıldır çok izole yaşamlar sürüyorduk, bağışıklık sistemimiz eski o güzel günleri unuttu.

Havaların soğumasıyla üst solunum yolu hastalıklarında artış yaşanırken İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı, "Yaklaşık 2 yıldır çok izole yaşamlar sürüyorduk, bağışıklık sistemimiz eski o güzel günleri unuttu. Enfeksiyonlar üst üstte bindiği için süper enfeksiyon demeye başladık. Hem enfeksiyon hastalıkları polikliniği hem acil servisimize başvuran hasta sayısında ciddi bir artış oldu. Toplu yerlere girerken, otobüse, metrobüse binerken muhakkak maske takmamız lazım. Hiçbir ilaç ya da gıda takviyesi bağışıklığı güçlendirecek kadar birebir değil" dedi.

Etiketler : ENFEKSİYONLAR ARTTI MASKE TAKMALIYIZ Klinik Şefi Doç. Dr. Nagehan Didem Sarı metrobüs üst solunum yolu
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