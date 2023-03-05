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05 Mart 2023 Pazar 14:27:00 - Güncelleme:05 Mart 2023 Pazar 14:27:00

Enfeksiyona karşı herkes kendini korumalı

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Prof. Dr. Reşit Mıstık, deprem bölgesinde herkesin temizlik açısından kendisini koruması gerektiğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, "Savaş ve depremin önemli ortak özellikleri kanalizasyon, su, elektrik, yol, barınma yerleri gibi alt yapıyı bozmalarıdır. Ayrıca yaygınlığı itibariyle temiz gıdaya erişimi de engelleyebilir. Kısaca alt yapı ve temiz alanın bozulması, insanların temiz su ve gıdaya erişimini engellediği gibi atıkların bertaraf edilmesi de güçleşir veya imkansız hale gelebilir. Barınma sorunu olması da insanların daha az alanda daha çok kişinin bir arada bulunmasına ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına ve kontrolünün zorlaşmasına sebep olabilir" dedi. Mıstık "Yetersiz hijyen ile hem solunum sistemine yerleşebilen mikorganizmaların kolaylıkla salgın yapmasına ve yakın temas ile bulaşabilen uyuz ve bitlenmenin artması veya salgın yapmasına sebep olur. Aşısı olmayan yaralananlarda tetanoza veya bundan bağımsız olarak gazlı gangren olgularının artışına yani salgını ile karşı karşıya kalınabilir. Çevremizdeki atıkların halk sağlığı uzmanlarının önerileri çerçevesinde imha edilmesi veya dezenfekte edilmesi, kalabalık yerlerde temin edilebilinirse maske takılması ve gerektiğinde salgın yapabilecek mikorganizmalara karşı yaygın koruyucu aşılamanın yapılması düşünülmelidir" diye konuştu.

Etiketler : deprem bölgesi temizlik enfeksiyon uyuz bit

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