En iyi detoks sağlıklı beslenme

Havaların ısınmasıyla birlikte hızlı kilo verme ve detoks programları gündeme geliyor. Bilinçsizce yapılan kilo verme girişimlerinin vücudun fizyolojik yapısını bozabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, "Hızlı kilo vermek ve vücudu arındırmak için aslında detoks yapmaya gerek yok. Sağlıklı, dengeli ve çeşitli beslenme şeklini sürdürülebildiğimiz sürece, vücudumuz detoksifikasyonu sağlıyor ve dolayısıyla bağışıklık sistemimizi de canlı tutuyoruz" açıklamasında bulundu. Vücudun detoks sistemini yetersiz hale getiren etmenler arasında; hareketsizlik, stres, yetersiz ve dengesiz beslenme, doğal veya organik üretilmeyen gıdaların tüketimi, plastik kullanımı ve çevresel kirliliğin ilk sıralarda sayılabildiğine dikkat çeken Tuba Örnek, "Bu olumsuz koşullar hayatımızdayken; sadece birkaç gün içilen sebze suları, ticari detoks ürünlerinin kullanımı ve bunlarla bağırsak boşaltma işlemleri, kilo verdirmeyi vadeden düşük kalorili popüler diyetler yapmak gibi adımlar ya hiç fayda sağlamaz ya da çok kısa süreli faydalar sağlamaktan öteye geçemez. Hatta zaman zaman zararları bile görülebilir" dedi.

