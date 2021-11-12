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12 Kasım 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:12 Kasım 2021 Cuma 09:00:00

En çok alerji yapan kuruyemiş: Fındık

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Kuruyemiş alerjileri kalıcı alerjilerin başında geliyor. Düzelme sadece hastaların yüzde 10 veya 20'sinde oluyor. Çoğu hastada yaşam boyu süren kuruyemiş alerjisi, erken yaşlarda başlıyor.

Kuruyemiş alerjileri kalıcı alerjilerin başında geliyor. Düzelme sadece hastaların yüzde 10 veya 20'sinde oluyor. Çoğu hastada yaşam boyu süren kuruyemiş alerjisi, erken yaşlarda başlıyor. En ağır reaksiyonu, anafilaksi veya halk arasında "alerjik şok" olarak biliniyor. 'Alerjik şoka' giren kişinin, sindirim, solunum ve dolaşım sistemlerini olumsuz etkileyerek, yaşamını tehdit ediyor. Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel, son yirmi yılda besin alerjisi ve kuruyemiş alerjilerinin görülme sıklığında iki kat arttığını söyledi. Şekerel, bunun nedenini şöyle açıkladı; "Araştırmalar, besin alerjisi gelişiminde ailesel özellikler yanında sezaryen doğumların, bebek beslenmesinde anne sütü kullanımının azalmasının, aşırı hijyenik yaşama çabasının, fazla antibiyotik kullanılmasının, batı tipi yaşam biçiminin tercih edilmesin ve bebeklerde ek beslenmenin geciktirilmesinin artışa yol açtığını gösterdi." Şekerel, "Türkiye'de en çok alerji yapan kuruyemiş çeşitlerinin başında, fındık var. Fındığı, antep fıstığı, kaju ve ceviz takip ediyor" dedi.

Etiketler : Kuruyemiş alerjileri alerjik şok Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel
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