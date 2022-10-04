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04 Ekim 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 08:30:00

Emzirmek kanser riskini azaltır, kolay kilo verdirir

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, emzirme sürecindeki düşük östrojen seviyesinin meme kanseri riskini azalttığını, ayrıca emziren kadınların daha kolay kilo verdiklerini söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Nadir Cömert, emzirme sürecindeki düşük östrojen seviyesinin meme kanseri riskini azalttığını, ayrıca emziren kadınların daha kolay kilo verdiklerini söyledi. Cömert, emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyinin anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağladığını söyleyerek, "Emzirmek anne ile bebek arasında özel bir bağın kurulmasına yardımcı olur. Emzirirken artan oksitosin hormonu düzeyinin, anne beyninde önemli fizyolojik değişimler sağlayarak anne ile bebeğin arasında etkileşim sağladığı bilinmektedir. Emziren annelerde, karşılaşabileceği herhangi bir strese karşı gelişen yanıt daha yumuşatılmış şekilde oluşur. Emziren annenin serum kortizol adrenalin düzeyi, emzirmeyen annelere göre anlamlı bir düşüş gösterir. Bu durum annenin emzirme döneminde psikolojik olarak rahatlamasını sağlar" dedi. Uzman Cömert, emziren annelerin doğum sonrası daha kolay kilo verdiğine değinerek, "Meme, rahim, yumurtalık kanseri ve kemik erimesi riskini düşürür. Emzirme sürecindeki düşük östrojen seviyesi meme kanseri riskini azaltır. Yapılan araştırmalar 30 yaşından önce doğum yapan ve bir yıl ya da daha fazla süreyle emziren kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riskinde belirgin bir azalma olduğunu göstermektedir. Emzirmenin özellikle ilk altı ayında prokollejen, karboksil peptit (PICP)'in artırdığı tespit edilmiş, kemik yıkımı belirteşlerinin gerilediği gösterilmiştir. Bu da emziren annelerde kemik erimesi görülme sıklığını çok azaltır. Emzirme, annenin günlük enerji gereksinimini yaklaşık 500 kalori artırır" şeklinde konuştu.

Etiketler : Emzirmek kanser riskini azaltır PICP prokollejen 30 yaş
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