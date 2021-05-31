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31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 09:30:00

Emziren annelere MASTİT uyarısı

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Uzmanlar, özellikle emziren annelerde memede kızarıklık, şişlik, ağrı şeklinde görülen "mastit" hastalığının tedavi edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, özellikle emziren annelerde memede kızarıklık, şişlik, ağrı şeklinde görülen "mastit" hastalığının tedavi edilmesi gerektiği uyarısında bulundu. Mastit hastalığının memede kızarıklık, şişlik ve ağrıyla ortaya çıkan iltihaplanma olduğunu belirten Doç. Dr. Aysun Şimşek, "En sık emziren kadınlarda görülmekle birlikte, emzirmeyen kadınlarda da görülebilir. Doğumdan sonra emzirmeye bağlı olarak gelişen mastit, puerperal (laktasyonel) olarak adlandırılır. Laktasyonel Mastit emziren annelerde herhangi bir dönemde görülebilmekle birlikte, en sık doğum sonrası ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. Meme başındaki yara ve çatlaklar mastit gelişimi için risk faktörleridir. Bunlar hem ağrıya neden olmakta hem de enfeksiyona neden olabilecek bakteriler için giriş kapısı oluşturmaktadır" dedi.

Etiketler : Emziren anneler mastit puerperal Laktasyonel Mastit
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