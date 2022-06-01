Emziren annede kanser riski azdır

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Emel Örün, anne sütünün bebek ve anne için önemine değinerek, "Anne sütü ile beslenen bebekler mama ile beslenen bebeklere göre bazı hastalıklara daha az yakalanma riski taşır. Emziren annede yumurtalık kanseri, meme kanseri riski azdır. Emzirmek anneyi kemik erimesinden korur" dedi. Prof. Dr. Örün, anne sütünün yüzde 88'inin su olduğunu belirterek, "Besleyici özellikleri içerdiği şeker (laktoz), kolay sindirilebilir protein ve yağ gibi önemli bileşenlerden gelir ve bunlar bebeğinizle uyumlu olarak dengeli bir şekilde bulunur. Ayrıca sindirim ve emilim süreçlerine yardımcı olan enzimleri ve birçok mineral ve vitamin içerir. Mamalar sadece yaklaşık bir besin düzeyi sağlar ve enzim, antikor, büyüme faktörleri ve anne sütündeki diğer birçok değerli bileşeni içermez. Anne sütü ideal besleyici özellikleri ile bir bebekte ideal büyümeyi sağlaması, bebeğin başta bilişsel ve duygusal gelişimi olmak üzere gelişimsel süreçlere katkısı, bağışıklık sisteminin oluşması ve olgunlaşmasındaki katkısı, sadece bebeğin değil annenin sağlığına katkı sağlaması, her zaman ulaşılabilir olması, taze ve mikrop bulaşı riski olmaması, ekonomik olması ile tartışmasız bir bebek için ideal bir besindir. Bebek dostu uygulamalar ile bir bebeğin anne sütünü alması için başarılı emzirmenin başlatılması, desteklenmesi ve sürdürülmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı.

