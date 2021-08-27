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27 Ağustos 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 10:00:00

Emziren anne yaban mersini tüketmemeli

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Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor.

Doğal antiseptik ve antibiyotik yaban mersini meyvesi özellikle öksürük ve boğaz enfeksiyonu için yaprakları ile birlikte kullanılıyor. Spazm, varis ve uyku bozukluğuna iyi gelen yaban mersini meyvesi menopoz döneminin daha rahat geçirilmesine yardımcı oluyor. Fakat uzmanlar bu meyvenin emziren anneler için zararlı olabileceğini dile getirdi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yegane Özcan, "Yaban mersini için tek kontrendikasyon, faydalı özelliklerine rağmen, bireysel olarak bu meyveye karşı olan alerji durumudur. Bu durumlarda ürün, küçük miktarlarda bile sağlığı olumsuz etkileyebilir. Ayrıca gevşek dışkı ve deri döküntülerine neden olabilir. Yenidoğan bebeklerde alerjiye neden olabilir. Hamilelik sırasında ise enfeksiyon hastalıkların tedavisine yardımcı olur" dedi. Uzm. Dr. Özcan, "Hamile kadınların, gelişmekte olan fetüsü etkilediği için güçlü ilaç kullanımı pek önerilmez, bu durumda doğal antibakteriyel ve antiseptik etkisi olan yaban mersini kullanılabilir. Ancak aşırı tüketildiğinde mesane ve böbrek taşları oluşumu, sindirim sistemi hastalıklarının akut durumu, ileri derece karaciğer patolojilerine de neden olabilir" diye de ekledi.

Etiketler : Emziren anne öksürük ve boğaz enfeksiyonu Yaban mersini kontrendikasyon
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