Elma ve limonla bağırsağı temizle

Günde bir bardak elma ya da limon suyu içerek bağırsaklardaki zararlı toksinleri atmak mümkün. Sindirim sistemimizin bir parçası olan kolon sisteminin sağlıklı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Zamanla bağırsaklarda biriken toksinler bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur ve bu durum birçok hastalığa davetiye çıkarır. Kolon temizliği için yapabileceğiniz en iyi şey bol su içmektir . Bir günde en az 10 ila 12 bardak su içmek şarttır. Düzenli su tüketimi, vücudunuza doğal bir şekilde zararlı toksinleri atar. Bol miktarda su içmek aynı zamanda doğal peristaltik etkiyi de uyararak yiyeceklerin sindirim sisteminden geçmesine yardımcı olur. Ayrıca, vücudunuzu iyi bir şekilde nemlendirmek için su gereklidir. Suyun yanı sıra taze meyve ve sebze suları da içebilirsiniz.



DENİZ TUZU VE BALLA KARIŞTIRIN

Taze elma suyu, kolon temizliği için en iyi ev ilaçlarından biridir. Elma suyu düzenli olarak bağırsak hareketlerini teşvik eder, toksinleri yıkar ve sindirim sisteminin yanı sıra karaciğer sağlığını da iyileştirir. Taze sıkılmış elma suyu en iyi sonuçları verir, ancak mevcut değilse, paketlenmiş organik elma suyunu kullanabilirsiniz. Kolon temizliği için (kalın bağırsak temizliği) güne bir bardak elma suyu içerek başlayın. 30 dakika sonra elma suyunun üzerine bir bardak su için. Bu rutini günde birkaç kez tekrarlayın ve üç gün boyunca devam edin. Arada bir bardak kuru erik suyu da içebilirsiniz. Bu kolon temizliği yöntemini (kalın bağırsak temizliği) uygularken katı yiyeceklerden uzak durulması tavsiye edilir. Limonun antioksidan özellikleri vardır ve yüksek C vitamini içeriği kolon temizliği için oldukça iyidir. Bir limon suyu, bir tutam deniz tuzu ve biraz bal bir bardak ılık suda karıştırın. Bu karışımı sabahları aç karnına için.