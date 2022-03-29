Elma maskesi cildi aydınlatıyor

Evde bulunan malzemelerle kolay ve ucuz yoldan güzelleşmenin sırlarını veren Güzellik Koçu Meltem Demir, elma sosu maskesiyle cildi aydınlatmanın mümkün olduğu söyledi. Erken yaşlanmayı önlemek için antioksidanın güç sağlayacağını aktaran Demir, "Elma, donuk bir cildi aydınlatmaya yardımcı olur ve cildi tahrişe ve akne oluşumuna katkıda bulunan ölü cilt hücresi birikiminden arındırır" diye konuştu.



Elmayla yapılacak güzellik uygulaması hakkında da bilgi veren Demir, elma sosu maskesi için gerekli malzemeleri "2 yemek kaşığı organik, koruyucusuz elma püresi, 1 yemek kaşığı öğütülmüş organik yulaf, 1 çay kaşığı ham organik bal, 2 çay kaşığı limon suyu" olarak sıraladı. Demir, "Tüm malzemeleri karıştırın yüz ve boynunuza uygulayın. 10 dakika bekletin. Maskeyi yıkarken, cildi dairesel hareketlerle nazikçe ovalayın" ifadeleri kullandı.