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15 Kasım 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 08:00:00

Elleri sık yıkamak enfeksiyondan korur

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Uzmanlar, solunum yolu enfeksiyonlarının sonbaharda en sık görülen enfeksiyonlar olduğunu söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Sarsu "Havadaki ani ısı değişimi, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafetler ve değişen beslenme ile uyku düzeni vücut direncini düşürüyor.

Uzmanlar, solunum yolu enfeksiyonlarının sonbaharda en sık görülen enfeksiyonlar olduğunu söyledi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Dilek Sarsu "Havadaki ani ısı değişimi, güneşe aldanıp giyilen ince kıyafetler ve değişen beslenme ile uyku düzeni vücut direncini düşürüyor. Bu durum da soğuk algınlığı, grip ve nezle şikayetlerinin artmasına sebep oluyor. Soğuk algınlığına viral enfeksiyonlar neden olurken, gribe bakteriyel enfeksiyonlar neden olmaktadır. İki hastalık da mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlardır. Grip daha ağır geçirilirken, soğuk algınlığı gribin daha hafif bir varyantı olarak düşünülebilir" dedi. Soğuk ve sıcak arasında değişen hava dengesi için cam açıkken uyumaktan kaçınıp, klima çarpmalarına karşı da dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Sarsu, şu önerilerde bulundu: "Elleri sık yıkamak hastalığa yakalanma riskini düşürmektedir. Aşılar bu hastalıklara karşı koruma sağlarken, bu dönemde bol su tüketilmeli, hijyen ve mesafeye dikkat edilmeli, düzenli uyumaya özen gösterilmelidir."

Etiketler : Elleri sık yıkamak enfeksiyondan korur solunum yolu enfeksiyonları Dr. Dilek Sarsu
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