Elektronik sigara Kovid-19'a kapı açıyor

Sigaranın zararlarına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla tüm dünyada 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü olarak anılıyor ve sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir yaşama başlangıç fırsatı olarak görülüyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, elektronik sigaraların (e-sigara) Kovid-19 riskini 5 kat artırdığını vurguluyor.

Elektronik sigaraların zehir saçtığını kaydeden Doç. Dr. Tülin Sevim, "Elektronik sigara, zararları azaltılmış tütün ürünü olduğu iddiası ile pazarlanmaya çalışılıyor. Oysa e-sigara içerisinde sıvılaştırılmış nikotinin yanı sıra çok sayıda kimyasal madde bulunuyor. Bu kimyasal maddeler arasında sağlık zararları çok iyi bilinen ağır metaller, tütün bitkisine spesifik nitrozaminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, formaldehidler, propilen glikol, etilen glikol ve özellikle gençlerin ilgisini çekmek üzere eklenen aromalar yer alıyor.

Elektronik sigaranın yol açtığı sağlık sorunları üzerine yapılan çalışmalar Kovid-19'u da kapsıyor. ABD'de 13-24 yaş arası gençlerde yapılan bir çalışmaya göre e-sigara kullananlarda Kovid-19'a yakalanma riski 5 kat artıyor" diyerek uyarıyor.

