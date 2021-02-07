  • BIST
    1527.17
  • Dolar
    7,0580
  • Euro
    8,5155
  • Altın
    410,9500
İstanbul
11 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mart ayında başlıyor... Parmak izi tanıma sisteminde flaş gelişme
Libya Başbakanı'ndan flaş Türkiye açıklaması
"Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla bertaraf edildi"
Onların kayak takımları TAHTADAN
Hassas burunların gönüllü öğretmeni
Köylülerin tenis kortu heyecanı
Özel öğrencilere hem terapi hem de kazanç
Metin Hara: Adriana ile iyi ayrıldık
İyi ki doğdun baba!
Yeni şarkılar yolda
Gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor
Cansu arınma kampında!
Beşiktaş'ta evet!
Uzakta ilk doğum günü
Mutlu kalpler kulübü kurdu!
Yeni normalde yemek
Uğur ile ayrıldık
Seren Serengil, serum takdırdı
Kemoterapi görenler de aşı yaptırmalı
Elektronik sigara Kovid-19'a kapı açıyor
Koronavirüs sonrası kronik rahatsızlıklar artacak
Bugün Türkiye genelinde güneşli hava hakim
DSÖ'den flaş koronavirüs açıklaması: Kanıt yok
Bugün burçları neler bekliyor? 7 Şubat 2021 Pazar günlük burç yorumları
07 Şubat 2021 Pazar 10:29:00 - Güncelleme:07 Şubat 2021 Pazar 14:03:00

Elektronik sigara Kovid-19'a kapı açıyor

ABONE OL

Pandemiden korunmak için "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uysak da bazı kötü alışkanlıklar tüm bu çabaları boşa çıkarıyor. Bunların başında da sigara ve tütün mamüllerini kullanmak geliyor.

Sigaranın zararlarına karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla tüm dünyada 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma günü olarak anılıyor ve sigarayı bırakmak isteyenler için yeni bir yaşama başlangıç fırsatı olarak görülüyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, elektronik sigaraların (e-sigara) Kovid-19 riskini 5 kat artırdığını vurguluyor.

Elektronik sigaraların zehir saçtığını kaydeden Doç. Dr. Tülin Sevim, "Elektronik sigara, zararları azaltılmış tütün ürünü olduğu iddiası ile pazarlanmaya çalışılıyor. Oysa e-sigara içerisinde sıvılaştırılmış nikotinin yanı sıra çok sayıda kimyasal madde bulunuyor. Bu kimyasal maddeler arasında sağlık zararları çok iyi bilinen ağır metaller, tütün bitkisine spesifik nitrozaminler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, formaldehidler, propilen glikol, etilen glikol ve özellikle gençlerin ilgisini çekmek üzere eklenen aromalar yer alıyor.

Elektronik sigaranın yol açtığı sağlık sorunları üzerine yapılan çalışmalar Kovid-19'u da kapsıyor. ABD'de 13-24 yaş arası gençlerde yapılan bir çalışmaya göre e-sigara kullananlarda Kovid-19'a yakalanma riski 5 kat artıyor" diyerek uyarıyor.

Etiketler : koronavirüs kovid-19 elektronik sigara
Cesur kadını anlattı

Cesur kadını anlattı
Dünyaya açılacak imza

Dünyaya açılacak imza
Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette

Çetin Tekindor'un rol aldığı 'Hay Sultan' yeniden sette
Hayalleri kız çocuğu

Hayalleri kız çocuğu
Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız

Sermiyan Midyat: Biz dava adamıyız
Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba

Taş düşürmenin doğal formülü: Karahindiba
Ocak zirvesi Teoman'ın

Ocak zirvesi Teoman'ın
Aleyna Tilki için kontrol zamanı

Aleyna Tilki için kontrol zamanı
Saçlarını kazıttı

Saçlarını kazıttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER